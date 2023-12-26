На Украине уверены в получении 50 млрд евро от ЕС, несмотря на вето Венгрии

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 50 миллиардов евро от ЕС, несмотря на вето, которое наложила Венгрия.
«Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: сделают ли это 27 стран вместе — все члены ЕС включая Венгрию. Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, выделят ли эти деньги 26 стран ЕС без Венгрии», - заявил Кулеба в эфире телемарафона.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что внеочередной саммит Евросоюза, на котором буде обсуждаться финансирование Украины, состоится не ранее 1 февраля 2024 года. Напомним, 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение дополнительных средств Украине. В связи с этим, обсуждение вопроса было перенесено.
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Элина Позднякова