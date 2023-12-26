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На Украине уверены в получении 50 млрд евро от ЕС, несмотря на вето Венгрии

Кулеба: Украина получит 50 млрд евро от ЕС, несмотря на вето Венгрии
26 декабря 2023, 14:31
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 50 миллиардов евро от ЕС, несмотря на вето, которое наложила Венгрия.

«Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: сделают ли это 27 стран вместе — все члены ЕС включая Венгрию. Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, выделят ли эти деньги 26 стран ЕС без Венгрии», - заявил Кулеба в эфире телемарафона.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что внеочередной саммит Евросоюза, на котором буде обсуждаться финансирование Украины, состоится не ранее 1 февраля 2024 года. Напомним, 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение дополнительных средств Украине. В связи с этим, обсуждение вопроса было перенесено.

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Трамп обвинил жуликоватого Байдена в испорченном Рождестве
26 декабря 2023, 14:28

Фото: Сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему тяжело проводить прекрасный праздник Рождества из-за некомпетентного нынешнего американского лидера Джо Байдена.
«Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент, желающий отправить своего политического оппонента за решётку», — приводят argumenti.ru пост Трампа в соцсети Truth Social.

Ранее RT подготовил шуточный новогодний ролик, отражающий якобы «подготовку» команды СМИ к вмешательству в президентские выборы в США. Так, по сюжету видео благодаря чипированию Джо Байдена главредом RT Маргаритой Симоньян во время вакцинации сотрудники телеканала получают возможность управления вымышленным американским президентом.

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#байден
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В Ступинской больнице открыли Центр амбулаторной онкопомощи
26 декабря 2023, 14:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На базе Ступинской больницы начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В новый центр смогут обратиться пациенты из городских округов Ступино и Кашира. Ранее им приходилось ездить в другие города или в областной онкодиспансер в Балашихе.
«В Подмосковье работают 24 центра амбулаторной онкологической помощи. В каждом пациент может пройти полный цикл диагностики и получить лечение. Также там проводится диспансерное наблюдение за пациентами с подтверждённым заболеванием», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ступинском центре онкопомощи пациенты могут пройти УЗИ, рентген, компьютерную томографию, маммографию и лабораторную диагностику. Учреждение может принимать до 90 человек в смену. Есть и дневной стационар для поведения химиотерапии на 10 коек.

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#московская область
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В Санкт-Петербурге началась встреча глав государств СНГ
26 декабря 2023, 14:08

Фото: сайт Кремля

В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно перед новым годом организует президент России Владимир Путин.
Отмечается, что в Россию прибыли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Азербайджана. Однако встреча началась не за столом переговоров, а экскурсией по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Так, в рамках встречи главы государств СНГ уже посетили музей-заповедник «Павловск», а затем отправятся в Царское село и Петергоф.

Неформальный саммит СНГ завершится заседанием в Константиновском дворце в Стрельне.

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#встреча
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Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты
Песков назвал естественным большое число желающих принять участие в выборах
26 декабря 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал естественным большое количество желающих принять участие в выборах главы государства.
Ранее в беседе с РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что уже 33 человека заявили о своём намерении участвовать в президентских выборах.

Песков, комментируя эти данные, отметил, что в Конституции РФ зафиксировано право участвовать в выборах, чем и пользуются граждане.

При этом он добавил, что у части кандидатов вполне реализуемые политические амбиции, а у других – нет. Но выдвигать кандидатуры могут все желающие.

Напомним, чтобы выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

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#дмитрий песков
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#президент
#цик
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Японские власти захотели возобновить соглашение с РФ о рыбном промысле у Курил
26 декабря 2023, 13:42

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Токио планирует продолжить работу по возобновлению соглашения с Россией о рыболовном промысле в районе Курильских островов. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.
По её словам, японские власти продолжают вести координацию на самых разных уровнях, но на данный момент не удалось получить от российской стороны положительного ответа по поводу осуществления японскими рыбаками промысла в районе Южных Курил. По мнению главы японского МИД, вина за сложившуюся ситуацию лежит на России.

В октябре японские СМИ сообщали, что рыбаки лишились доступа к Курильским островам из-за антироссийских санкций. Представители рыболовецких компаний говорили, что хотели бы в 2023 году вновь выйти на промысел в акватории Южных Курил. Однако этот промысел регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись.

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#соглашение
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Надеждин подал документы для участия в выборах президента РФ
26 декабря 2023, 13:41

Фото: iStock/nemchinowa

Подмосковный депутат Борис Надеждин подал документы в ЦИК РФ для участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что депутат выдвинул свою кандидатуру от партии «Гражданская инициатива».

Надеждин лично прибыл в ЦИК и подал полный пакет необходимых документов.

В беседе с журналистами он сообщил о своей убеждённости в скором прохождении этапа принятия документов. Далее последует сбор подписей. Надеждин добавил, что это будет сложный период, поскольку необходимо собрать 100 тысяч подписей со всей России.

Также депутат подчеркнул, что данная избирательная кампания уже 38 в его карьере. До этого политик выдвигался на должности в Госдуму, Мособлдуму, а также в губернаторы Московской области. Однако Надеждин отметил, что текущая кампания значительно отличается от предыдущих, поскольку выдвижение происходит в огромной стране со 108 миллионами избирателей.

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#цик
#кандидаты
#президент
#выборы
#россия
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Золото Всероссийского детского фестиваля по кёрлингу выиграли спортсмены из Подмосковья
26 декабря 2023, 13:37

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали победителями Всероссийского детского фестиваля по кёрлингу. об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.




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Захарова раскрыла детали ультиматума Сербии от Запада
Захарова: Сербии поставили ультиматум «что угодно, только не с Россией»
26 декабря 2023, 12:50

Фото: iStock/rarrarorro

Западные страны поставили Сербию перед серьёзным выбором – либо она остаётся с Европой, либо – с Россией. Об этом в беседе с RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Запад выставил Сербии серьёзный ультиматум «что угодно, только не с Россией», при этом не предоставив пути для решения, опираясь на национальные интересы народа.

Захарова в беседе с RT отметила, что некогда перед таким же выбором оказалась Украина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что протесты в Сербии организовала коалиция «Сербия против насилия», которая является союзом феминисток и абортниц. Их цель, по словам депутата, заключается в захвате власти.

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#россия
#мид рф
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МВД объявило в розыск бывшего депутат Госдумы Дмитрия Гудкова*
26 декабря 2023, 12:25

Фото: istockphoto/Arkadiusz Warguła

Бывший депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков* объявлен в розыск. Это следует из розыскной базы министерства внутренних дел.
По какой именно статье УК РФ разыскивается Гудков*, в сообщении не уточняется. В правоохранительных органах корреспонденту ТАСС пояснили, что следователи возбудили против экс-депутата уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела стал размещённый в апреле 2022 года на YouTube видеоролик, на кадрах которого Гудков* выступил с резким осуждением действий российских военных в ходе спецоперации на Украине. Кроме того, он опубликовал под видом достоверных сведений информацию об убийствах мирных граждан в украинских городах Буча, Ирпен и Бородянка, сообщил представитель МВД.

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* Признан иноагентом в РФ

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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