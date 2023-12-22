Орбан поинтересовался условиями приема Украины в Европу

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спросил у Евросоюза, планирует ли объединение принять Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военнослужащими. Об этом сообщают РИА Новости.
«Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» — задался вопросом Орбан .На данный момент численные показатели государства неизвестны, а на фронте находятся российская армия. Как считает политик, решение о начала переговоров о вступлении Незалежной в Европейский союз больше навредит объединению, поскольку ЕС неподготовлен.
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