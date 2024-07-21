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Референдум для достижения мира придется провести Украине, однако глава киевского режима Владимир Зеленский вряд ли поделится властью. Такое предположение в разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera сделал мэр Киева Виталий Кличко.
«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — прокомментировал политик.
Кличко считает, что Украине следовало бы поступить по образцу Израиля, где создали правительство национального единства после нападения со стороны ХАМАС осенью прошлого года, однако парламент, со слов Кличко, не играет значимой роли, поскольку Зеленский сконцентрировал большую часть власти у себя в офисе.
Зеленский, по мнению Кличко, рискует совершить политическое самоубийство.
«Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться еще два года», — резюмировал собеседник.
Россия готова к мирному диалогу, но украинская власть должна выполнить ряд условий для начала переговоров.
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Никита Кротов