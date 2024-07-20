Зеленский хочет внести в Раду законопроект о продлении военного положения

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Украинский президент Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Голосование за продление военного положения пройдёт в украинском парламенте уже в 12-й раз.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк. Он напомнил, что военное положение в стране действует до 11 августа 2024 года. По словам парламентария, голосование в комитете пройдёт примерно 22-25 июля, а затем и в Раде. Железняк считает вполне вероятным, что срок действия военного положения на Украине будет снова продлён на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года.
Впервые военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были введены 24 февраля 2022 года и с тех пор многократно продлевались. Срок полномочий самого Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы, которые должны были состояться в марте, отменили, сославшись как раз на военное положение. Зеленский заявил, что они сейчас «не ко времени».
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Александр Бойцов