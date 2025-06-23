«Это крайне неприятно»: политолог раскрыл, каким может быть ответ Ирана на удары США
Иранист Геворгян: у Ирана есть возможность ответить на удары США
Иран в ответ на американские удары может перекрыть Ормузский пролив. Об этом рассказала иранист, политолог-востоковед Каринэ Геворгян.
«Есть ли у Ирана рычаги, чтобы сделать США неприятное? Есть, конечно. Вот Ормузский пролив — потихонечку крупнотоннажные танкеры отворачивают. На два месяца нефти хватит. Но в ближайшее время будет волатильность цен на нефть. И это крайне неприятно», — рассказала Геворгян в беседе с RT.
При этом она не исключила нанесение ракетных ударов со стороны иранских прокси, после которых «стрелки будут переведены на Иран».
В свою очередь специалист по Ближнему Востоку Станислав Тарасов заявил «Газете.Ru», что Тегеран, вероятнее всего, не станет закрывать Ормузский пролив.
«Дело в том, что сейчас по вопросу о перекрытии Ормузского пролива и в целом дальнейших действий Ирана идет закулисная борьба. Американцы на официальном уровне призывают Тегеран не отвечать на удары и капитулировать. Однако за кулисами Штаты определенно ведут секретные переговоры с иранской верхушкой, чтобы найти выход из сложившейся ситуации», — считает эксперт.
По его словам, длительная война на выживание с Ираном не будет выгодной ни для Израиля, ни для США. В свою очередь Тегеран на сегодняшний день успешно выдерживает давление и бьет в ответ. Тарасов отметил, что Израиль не ощущал подобных ударов с 1948 года.