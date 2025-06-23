«Это крайне неприятно»: политолог раскрыл, каким может быть ответ Ирана на удары США

23 июня 2025, 15:19

Иранист Геворгян: у Ирана есть возможность ответить на удары США

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран в ответ на американские удары может перекрыть Ормузский пролив. Об этом рассказала иранист, политолог-востоковед Каринэ Геворгян.







«Есть ли у Ирана рычаги, чтобы сделать США неприятное? Есть, конечно. Вот Ормузский пролив — потихонечку крупнотоннажные танкеры отворачивают. На два месяца нефти хватит. Но в ближайшее время будет волатильность цен на нефть. И это крайне неприятно», — рассказала Геворгян в беседе с RT.

«Дело в том, что сейчас по вопросу о перекрытии Ормузского пролива и в целом дальнейших действий Ирана идет закулисная борьба. Американцы на официальном уровне призывают Тегеран не отвечать на удары и капитулировать. Однако за кулисами Штаты определенно ведут секретные переговоры с иранской верхушкой, чтобы найти выход из сложившейся ситуации», — считает эксперт.