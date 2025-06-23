Иран может ответить на удары США демонстративными мерами — эксперт

23 июня 2025, 13:53

Военэксперт Кнутов: Иран может демонстративно ответить США на удары

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение о возможных ответных действиях Ирана после недавних ударов США.





В беседе с NEWS.ru он отметил, что Тегеран, скорее всего, предпримет демонстративные меры, направленные на показ силы, но не на причинение реального ущерба.



По его словам, Иран может атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке с использованием старых ракет, которые легко поддаются перехвату.





«Ответные меры Ирана будут носить демонстративный характер. Например, Тегеран может попытаться нанести удар старыми ракетами по американским базам с расчетом на то, что эти ракеты будут перехвачены. Таким образом, Иран сможет заявить о том, что уничтожил определенное количество объектов на этих базах, хотя фактически ущерба не будет», — подчеркнул эксперт.