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«Это марионетки»: Сенатор Климов об отставке Кулебы

04 сентября 2024, 20:15
Фото: iStock/bilalulker

Фото: iStock/bilalulker

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и отметил, что к этому не стоит относится серьёзно.


«Баснописец наш великий уже об этом написал: «а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Они ничего не решают. Это марионетки. Надоели марионетки — их меняют. Видимо, им надоел уже Кулеба, решили поменять маску. Не надо к этому очень серьёзно относиться. Это не меняет сущности этого режима, и не меняет сущности его хозяев», — пояснил в беседе с Газета.ру Климов.

Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что масштабные отставки государственных чиновников на Украине продиктованы желание Владимира Зеленского продемонстрировать свою силу.

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Францию снова уличили в лицемерии
Захарова напомнила Франции о Новой Каледонии
04 сентября 2024, 20:54

Фото: iStock/SimonLukas

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Францию в лицемерии, напомнив о том, как французские власти силовыми методами подавили волнение в регионе.
Она отметила, что международное сообщество должно обратить внимание на произошедшее и дать свою оценку действиям властей Франции.

«Факты нарушения прав человека и непропорционального применения силы со стороны правоохранительных структур должны быть преданы огласке, их надо задокументировать. При вопиющих случаях нужно проводить непредвзятое расследование. Посмотрите, с какой озабоченностью, тревогой и очевидной маниакальностью Париж даёт оценки состоянию свободы слова в том или ином регионе. Вот территория, за которую они отвечают, посмотрите, что там происходит», — приводит NEWS.ru Захарова.

Ранее Мария Захарова заявляла, что провокации любого рода в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на российскую сторону.

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Капитан эсминца в США уволен за снимок с винтовкой с перевернутым прицелом
04 сентября 2024, 19:56

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Командира эсминца, который стрелял из винтовки с перевернутым прицелом, уволили в США за снимок с неправильно снаряженным табельным оружием, сообщили на сайте американских военно-морских сил.
«Командир авианосной ударной группы «Теодор Рузвельт» контр-адмирал Кристофер Александер освободил коммандера Кэмерона Ясте от обязанностей командира корабля John S. McCain. Капитан Эллисон Кристи, заместитель командующего 21-й эскадрильей эсминцев, временно приняла на себя командование эсминцем», — гласит релиз.
Как уточнило командование, офицера уволили с формулировкой об утрате «уверенности» в том, что Ясте сможет командовать эсминцем, оснащенном управляемыми ракетами. Военного перевели в другое подразделение.

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МИД РФ: высланные при обмене с Западом россияне сохранили права граждан России
04 сентября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Fotofantastika

Обмененные в начале августа с западными государствами члены оппозиции, как и прочие граждане РФ могут подать на получение загранпаспорта в стране, где они пребывают, пишет «Лента.ру» со ссылкой на ответ МИД РФ на запрос издания.
«Все граждане Российской Федерации, находящиеся за ее пределами, имеют равные права независимо от цели и обстоятельств въезда на территорию иностранного государства, а также статуса, предоставленного им властями страны пребывания», — гласит ответ внешнеполитического ведомства.
Так дипломаты ответили на вопрос про статус выданных граждан РФ, у части которых нет загранпаспорта.

В начале августа в авиагавани турецкой Анкары заключенными обменялись Россия, США и ряд государств Европы. Уточняется, что обмен был крупнейшим со времен после Холодной войны.

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#мид
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#новости
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Стало известно, чем займется Кулеба после увольнения с поста главы МИД Украины
Bloomberg: Кулеба после отставки будет укреплять отношения Киева с НАТО
04 сентября 2024, 18:24

Фото: iStock/alzay

Подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет укреплять отношения Киева с НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный источник.
Агентство предполагает, что пост главы МИД Украины займет заместитель Кулебы Андрей Сибига. Сам министр скорее всего будет заниматься укреплением отношений Украины с НАТО.

«Кулеба и раньше был публичным лицом усилий Зеленского по прокладыванию пути в НАТО и ЕС и имеет существенный опыт переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его коллегами из других стран альянса», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, уточняется, что Кулеба стал уже шестым членом украинского правительства, который подал в отставку за последние два дня. Издание сообщает, что подобное явление стало самой масштабной перестановкой в кабинете министров Украины с начала конфликта. При этом причины пока непонятны.

4 сентября стало известно, что Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

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Политолог Шаповалов объяснил масштабные отставки на Украине
04 сентября 2024, 18:09

Фото: iStock/Smitt

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что масштабные отставки государственных чиновников на Украине продиктованы желание Владимира Зеленского продемонстрировать свою силу.
Однако, по мнению эксперта, всё происходящее свидетельствует лишь о неэффективности госаппарата страны.

«Это стандартный управленческий ритм Зеленского, который, не имея никакой команды, кроме «Квартала 95», считает, что такой масштабной сменой кадров можно решить те или иные проблемы. На самом деле это проявление слабости, неэффективности, поскольку это кадры, которые были набраны самим Зеленским. Такие масштабные отставки свидетельствуют о хаосе, о масштабнейшем кризисе системы управления на Украине», — пояснил в беседе с RT Шаповалов.

А политолог Дмитрий Солонников высказал мнение о том, что причиной отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы могло стать соответствующее требование западных партнёров Киева.

«Кулеба хамил лидерам государств, давал непрошеные оценки ситуациям. С точки зрения классической дипломатии, совершенно удивительный человек. Но это выражало определённую позицию Украины на тот момент. Сейчас, видимо, внешние кураторы Украины сказали, что нужно менять имидж», — пояснил в беседе с «Известиями» Солонников.

Ранее Владимир Зеленский объяснял, что массовые увольнения министров в правительстве Украины связаны с важной для страны осенью.

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#мид
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#украина
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Рада не стала рассматривать увольнение Кулебы с поста главы МИД Украины
Рада закончила заседание без рассмотрения увольнения Кулебы с поста главы МИД
04 сентября 2024, 18:09

Фото: istockphoto/krblokhin

Верховная рада не стала рассматривать увольнение Дмитрия Кулебы с поста главы украинского МИДа, сообщил в Telegram-канале нардеп республиканского парламента Алексей Гончаренко*.
«Это было неожиданно! Рада закончила заседание, не рассмотрев увольнение Кулебы, потому что слуги (депутаты от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» - прим. ред.) испугались, что не хватит голосов», — сказано в посте парламентария.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба подал в отставку, затем появилась информация, что он может стать послом в Брюсселе. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский подчеркнул, что украинской дипломатии необходимо обновление, но заметил, что говорить о будущих должностях участников кабмина Украины пока рано.

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Зеленского раскритиковали после ударов по Львову и Полтаве
Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленский виноват в ударах по Полтаве и Львову
04 сентября 2024, 17:52

Ответственность за удары по Львову и Полтаве должен понести глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Видите только была такая огромнейшая трагедия вчера, Полтава, перед этим же сколько всего плохих событий трагических и сегодня, получается, четвертое: Львов бахнуло так, <…> как никогда. <…> Зеленский виноват, его клика виновата, что это все привело к этому», — сказал аналитик.
Он подчеркнул, что попытка ВСУ атаковать в Курской области захлебнулась, а в зоне боевых действий нет хороших вестей.

«Трагические события они просто пошли как из ящика Пандоры, Зеленский его открыл», — заключил Соскин.

Ранее один из украинских экспертов высказал мнение, что ВС РФ ударили в Полтаве по узким специалистам ВСУ в сфере радиоэлектронной борьбы.

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Депутат Белик: США хотят очернить взаимодействие России и Монголии
04 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США стремятся представить миру взаимодействие Монголии с Россией как вынужденное для первой.
«США ищут для Монголии абсурдные оправдания, чтобы преподнести взаимодействие Монголии с Россией как вынужденную меру. Хотя это не соответствует действительности: для Монголии важно сотрудничество с нашей страной и построение взаимовыгодных отношений, ни о каком сложном положении, как это пытается представить Вашингтон, речи не идёт», — пояснил в беседе с RT Белик.

Он также отметил, что ожидания Запада антироссийских действий от Монголии не оправдались.

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев также подчеркнул, что система однополярного мира, где главенствующее положение занимает Запад, подходит к концу.

«Сейчас мы видим крушение этой системы. Картина будущего большинства человечества связана с совершенно иными принципами — без гегемона и без «универсальной» либеральной политической системы, в которой олигархам-глобалистам удобно покупать политиков и устанавливать контроль над целыми странами и регионами», — заявил Малофеев.

Ранее американский Госдеп выказывал «понимание сложного положения» монгольской стороны и обещал продолжить её поддержку, но отмечал, что рассчитывает на то, что она будет исполнять международные обязательства.

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#сша
#сотрудничество
#запад
#рф
#монголия
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«Важная осень для Украины»: Зеленский раскрыл причину массовых увольнений министров
Зеленский объяснил массовые увольнения в правительстве Украины «важной осенью»
04 сентября 2024, 17:40

Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении объяснил, что массовые увольнения министров в правительстве Украины связаны с важной для страны осенью.
По словам Зеленского, «осень будет крайне важной для Украины». Из-за этого необходимо усилить некоторые направления в работе правительства. Он также добавил, что изменения ожидаются и в в офисе президента.

Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В своих социальных сетях он опубликовал скриншот этого заявления.

Прежде сообщалось, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут отстранить от должности. В качестве возможного кандидата на его место рассматривается текущий заместитель главы МИД Андрей Сибига.

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