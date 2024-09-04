«Это марионетки»: Сенатор Климов об отставке Кулебы

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и отметил, что к этому не стоит относится серьёзно.
«Баснописец наш великий уже об этом написал: «а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Они ничего не решают. Это марионетки. Надоели марионетки — их меняют. Видимо, им надоел уже Кулеба, решили поменять маску. Не надо к этому очень серьёзно относиться. Это не меняет сущности этого режима, и не меняет сущности его хозяев», — пояснил в беседе с Газета.ру Климов.Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что масштабные отставки государственных чиновников на Украине продиктованы желание Владимира Зеленского продемонстрировать свою силу.
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