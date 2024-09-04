Политолог Шаповалов объяснил масштабные отставки на Украине

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Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что масштабные отставки государственных чиновников на Украине продиктованы желание Владимира Зеленского продемонстрировать свою силу.
Однако, по мнению эксперта, всё происходящее свидетельствует лишь о неэффективности госаппарата страны.
А политолог Дмитрий Солонников высказал мнение о том, что причиной отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы могло стать соответствующее требование западных партнёров Киева.
Ранее Владимир Зеленский объяснял, что массовые увольнения министров в правительстве Украины связаны с важной для страны осенью.
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«Это стандартный управленческий ритм Зеленского, который, не имея никакой команды, кроме «Квартала 95», считает, что такой масштабной сменой кадров можно решить те или иные проблемы. На самом деле это проявление слабости, неэффективности, поскольку это кадры, которые были набраны самим Зеленским. Такие масштабные отставки свидетельствуют о хаосе, о масштабнейшем кризисе системы управления на Украине», — пояснил в беседе с RT Шаповалов.
А политолог Дмитрий Солонников высказал мнение о том, что причиной отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы могло стать соответствующее требование западных партнёров Киева.
«Кулеба хамил лидерам государств, давал непрошеные оценки ситуациям. С точки зрения классической дипломатии, совершенно удивительный человек. Но это выражало определённую позицию Украины на тот момент. Сейчас, видимо, внешние кураторы Украины сказали, что нужно менять имидж», — пояснил в беседе с «Известиями» Солонников.
Ранее Владимир Зеленский объяснял, что массовые увольнения министров в правительстве Украины связаны с важной для страны осенью.
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Мелисса Тимофеева