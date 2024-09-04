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Верховная рада не стала рассматривать увольнение Дмитрия Кулебы с поста главы украинского МИДа, сообщил в Telegram-канале нардеп республиканского парламента Алексей Гончаренко*.
«Это было неожиданно! Рада закончила заседание, не рассмотрев увольнение Кулебы, потому что слуги (депутаты от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» - прим. ред.) испугались, что не хватит голосов», — сказано в посте парламентария.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба подал в отставку, затем появилась информация, что он может стать послом в Брюсселе. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский подчеркнул, что украинской дипломатии необходимо обновление, но заметил, что говорить о будущих должностях участников кабмина Украины пока рано.
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Никита Кротов