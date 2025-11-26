«Он не имеет шансов»: Канцлер Германии Мерц обратился к Путину
Канцлер Германии выступил в бундестаге с речью о ситуации на Украине. Как передаёт The Guardian, он обратился к президенту России Владимиру Путину по вопросу урегулирования конфликта.
Мерц заявил, что его правительство считает главным принципом сохранение мира в Европе. Он отметил, что украинский разлад можно прекратить только без условий, которые означали бы «капитуляцию» Киева.
Политик подчеркнул, что без согласия Украины и европейцев не будет основы для прочного и длительного мира. Канцлер утверждает, что Россия могла бы закончить конфликт за считанные минуты. Он пообещал, что Германия будет поддерживать Киев «как можно дольше» и для этого использует замороженные российские активы.
«Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счёт европейского порядка свободы и мира», — заявил Мерц.Ранее Киев назвал три «красные линии» в переговорах с США.