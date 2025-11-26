«Он не имеет шансов»: Канцлер Германии Мерц обратился к Путину

26 ноября 2025, 14:04

Канцлер Германии Мерц призвал Путина немедленно завершить конфликт на Украине

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Канцлер Германии выступил в бундестаге с речью о ситуации на Украине. Как передаёт The Guardian, он обратился к президенту России Владимиру Путину по вопросу урегулирования конфликта.





Мерц заявил, что его правительство считает главным принципом сохранение мира в Европе. Он отметил, что украинский разлад можно прекратить только без условий, которые означали бы «капитуляцию» Киева.



Политик подчеркнул, что без согласия Украины и европейцев не будет основы для прочного и длительного мира. Канцлер утверждает, что Россия могла бы закончить конфликт за считанные минуты. Он пообещал, что Германия будет поддерживать Киев «как можно дольше» и для этого использует замороженные российские активы.

«Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счёт европейского порядка свободы и мира», — заявил Мерц.

