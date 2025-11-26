Генерал Попов раскрыл, когда ВСУ остановят атаки на мирных жителей России
Генерал Попов: ВСУ продолжат атаки на Россию до начала реальных переговоров
ВСУ будут продолжать атаковать гражданские объекты на территории РФ, пока Украину не принудят к реальным переговорам или пока не будут достигнуты цели специальной военной операции. Соответствующее мнение в беседе с NEWS.ru высказал заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.
Российский президент Владимир Путин, по его словам, ставил цель ослабить противника, лишив его ресурсов, возможностей и мотивации для нанесения вреда русскому народу.
«Все эти налеты [БПЛА ВСУ на города РФ] делаются для того, чтобы создать нервозную, психологически неустойчивую обстановку среди граждан. Прежде всего, посеять недоверие к нашему правительству, — пояснил Попов.
Он подчеркнул, что задача России заключается в скорейшем создании полной недееспособности украинской энергосистемы, с особым акцентом на предприятия военно-промышленного комплекса.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.