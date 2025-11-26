Генерал Попов раскрыл, когда ВСУ остановят атаки на мирных жителей России

26 ноября 2025, 14:27

Генерал Попов: ВСУ продолжат атаки на Россию до начала реальных переговоров

Фото: iStock/Diy1

ВСУ будут продолжать атаковать гражданские объекты на территории РФ, пока Украину не принудят к реальным переговорам или пока не будут достигнуты цели специальной военной операции. Соответствующее мнение в беседе с NEWS.ru высказал заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.





Российский президент Владимир Путин, по его словам, ставил цель ослабить противника, лишив его ресурсов, возможностей и мотивации для нанесения вреда русскому народу.





«Все эти налеты [БПЛА ВСУ на города РФ] делаются для того, чтобы создать нервозную, психологически неустойчивую обстановку среди граждан. Прежде всего, посеять недоверие к нашему правительству, — пояснил Попов.