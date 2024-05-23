«Это не кампанейщина»: Песков высказался о новых задержаниях в Минобороны

Фото: сайт Кремля
Новые задержания в Минобороны России никак не связаны с кампанейщиной, поскольку борьба с коррупцией ведётся последовательно и на всех уровнях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, последние задержания в оборонном ведомстве являются лишь составной частью работы правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. В связи с этим, ни о какой кампанейщине речи не идёт, поскольку аналогичная работа также ведётся и в других ведомствах как федерального, так и муниципального уровня.
При этом Песков заявил, что не может говорить о каких-либо деталях, поскольку не имеет на это полномочий.
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