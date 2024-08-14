Великобритания не только обучает украинских военных, но и активно участвует в проведении военных и диверсионных операций ВСУ, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, британская сторона оказывает значительное влияние на руководство Украины.
Келин в интервью РИА Новости подчеркнул, что, помимо подготовки более 42 тысяч украинских военных с июня 2022 года, Великобритания также вовлечена в операции ВСУ в различных регионах. Он отметил, что ранее Минобороны России сообщало о более чем 800 британцах, отправившихся воевать на Украину, из которых 360 уже уничтожены.
В ответ на комментарии венгерского политического эксперта Дьёрдья Ногради о необходимости согласования атак в Курской области с США или Великобританией, Келин подтвердил информацию о значительной роли Великобритании в текущих военных событиях.
По данным посла, действия Великобритании подтверждают её активное участие в военных планах Украины, что подчеркивает сложность международной динамики в текущем конфликте.
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В ответ на комментарии венгерского политического эксперта Дьёрдья Ногради о необходимости согласования атак в Курской области с США или Великобританией, Келин подтвердил информацию о значительной роли Великобритании в текущих военных событиях.
По данным посла, действия Великобритании подтверждают её активное участие в военных планах Украины, что подчеркивает сложность международной динамики в текущем конфликте.
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Елена Перлова