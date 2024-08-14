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Из-за роковой ошибки Зеленского Украина может лишиться всего

Полковник Тиле: атака на Курск может отпугнуть Запад от Киева
14 августа 2024, 00:02

Полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может отпугнуть международных союзников Киева. По словам Тиле, такие действия создают впечатление непредсказуемости и заставляют союзников быть более осторожными в вопросе предоставления Украине дальнобойных систем вооружений.
Тиле отметил, что нападение на Курск ослабило ВСУ, так как украинские войска были вынуждены перебросить резервы с других фронтов. Это усугубило уже существующую нехватку хорошо оснащенного персонала в армии Украины.

Утром 6 августа подразделения украинской армии предприняли попытку захвата территории Суджанского района Курской области, однако российские военные остановили их продвижение. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции, отметив, что она закончится разгромом противника и выходом на государственную границу.



Президент Владимир Путин назвал это нападение масштабной провокацией и отметил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. В ответ на события в Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, включая теракт и убийства, и занимается установлением личностей украинских военнослужащих, участвующих в атаках на гражданские цели.

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#нападение
#всу
#курская область
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Генерал Райдер: Пентагон выясняет цели вторжения ВСУ в Курскую область
13 августа 2024, 23:50

Администрация Соединенных Штатов продолжает настаивать на разъяснениях от киевских властей касательно целей нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

«Этим должны заниматься украинские власти. Я рекомендую вам обратиться к ним за разъяснениями по их операциям», — заявил генерал в ответ на вопрос, считает ли Вашингтон данное нападение военной операцией или рейдом.
Райдер отметил, что Пентагон поддерживает контакт с Украиной для получения дополнительных деталей о их целях, касающихся операции в Курске, но дополнительных сведений у военачальника по этому вопросу не оказалось.

Также возник вопрос о том, перебросила ли Россия войска с украинской линии фронта в Курскую область. В ответ было указано, что в этом вопросе следует обратиться к Министерству обороны России. Пентагон сосредоточен на поддержке Украины в её усилиях по защите суверенной территории и возвращении утраченных позиций.

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#россия
#нападение
#операции
#пентагон
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Россия сделает все: стало известно о судьбе попавших в плен ВСУ чеченцев
Колесник: Россия приложит все усилия для обмена захваченных в плен бойцов
13 августа 2024, 23:39

Фото: istock/Diy13

Россия готова предпринять все необходимые меры для возвращения своих военнослужащих, включая чеченцев, которые были захвачены в плен во время боевых действий в Курской области. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью изданию «Лента.ру».
Колесник прокомментировал недавние высказывания командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который выразил беспокойство по поводу пленения чеченцев. По мнению Колесника, слова Алаудинова были сказаны в эмоциональном порыве. Депутат также выразил уверенность в том, что все захваченные бойцы будут обменяны.

«При всем моем уважении к командиру, я уверен, что всех наших бойцов, попавших в плен, обменяют. Будь то русские или чеченцы — не имеет значения. Мы будем разбираться, как каждый из них оказался в плену, ведь обстоятельства могут быть разные: кто-то мог быть ранен, кто-то без сознания. Эмоциональные высказывания в данной ситуации понятны», — добавил Колесник.
Апти Алаудинов сообщил, что пятеро военнослужащих из его подразделения «Ахмат-Чечня» оказались в украинском плену в ходе сражений в Курской области. Он подчеркнул, что его бойцы из спецназа «Ахмат» не были захвачены, и массовой сдачи в плен не произошло.

«Чеченец, попавший в плен, уже не является кадыровцем. Для чеченца нет ничего позорнее, чем оказаться в плену. Ни один мой боец в плен не попадал», — заявил командир.

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#украина
#депутат
#чечня
#всу
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#рф
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Украина получила «жирный козырь»: атака на Курск может стать решающим моментом
NYT: есть четыре причины наступления украинских боевиков в Курскую область
13 августа 2024, 23:27

Американское издание The New York Times описало четыре причины, побудившие вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковать Курскую область, начиная с 6 августа 2024 года.
Согласно журналистам газеты, одной из основных причин стала попытка отвлечь Россию от выполнения ее ключевых задач в рамках специальной военной операции — освобождения Донбасса.

Второй причиной наступления на Курск стало стремление предотвратить снижение боевого духа в украинских войсках. Киев также намерен продемонстрировать своим западным союзникам способность вести активные военные действия.

Третья причина связана с желанием Киева продемонстрировать своим международным партнерам, особенно США, возможность контрнаступления на территории России. Это стремление стало особенно острым на фоне глобальных неудач на фронте.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что наступление на Курск привело к обвалу основной линии обороны ВСУ в зоне специальной военной операции.

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Невосприимчивый к РЭБ «Князь Вандал Новгородский» охотится на ВСУ под Курском — видео
Никитин: под Курском на ВСУ охотится дрон, против которого бессильна РЭБ
13 августа 2024, 22:28

Фото: istockphoto/Diy13

В Курской области на боевиков ВСУ охотится отечественный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в научном центре «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале. По его словам, этот беспилотник невосприимчив к РЭБ, против него существующие на данный момент системы бессильны.
«Враг будет повержен! Дрон «Князь Вандал Новгородский» работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». Она уже зарекомендовала себя на фронте. Основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны», — написал Никитин.


Новгородский губернатор также добавил, что название у дрона носит символичный характер, ведь Вандал Новгородский - мифический князь, один из правителей Словенска, которого связывают с Новгородом.

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#всу
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ВС РФ успешно заблокировали ВСУ в Курской области
Кондратьев: ВС РФ успешно заблокировали ВСУ в Курской области
13 августа 2024, 22:04

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Боевики ВСУ, пытающиеся прорваться в Курской области, успешно заблокированы силами ВС РФ. Об этом рассказал доверенное лицо врио губернатора региона гвардии полковник Алексей Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1». Он также добавил, что на данный момент сплошной линии фронта под Курском нет.
«Обстановка на данный момент времени остаётся сложной, как говорят военные, напряженной, но контролируемой и управляемой», — передает RT слова Кондратьева.
Доверенное лицо курского губернатора отметил, что Суджу контролирует армия России, несмотря на то, что в городе действуют мобильные группы ВСУ.
«Нужно отметить, что в городе действуют как наши подразделения, так и есть мобильные группы боевиков Украины. Но Суджа является на сегодняшний день райцентром Курской области и на здании администрации развивается российский триколор», — заявлял ранее Кондратьев.
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Стало известно, кому Украина отчиталась о нападении на Курскую область
Глава МИД Украины Кулеба доложил Боррелю об атаке ВСУ на Курскую область
13 августа 2024, 21:30

Фото: istockphoto/artJazz

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба доложил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю о деталях атаки ВСУ на Курскую область. Об этом украинский министр написал в своих соцсетях. По его словам, он попросил у Евросоюза расширить производство и поставки оружия.
«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что на курском пограничье постепенно падает активность боевиков ВСУ, так как украинская армия несет огромные потери, а 80-я бригада и вовсе просит эвакуировать ее из-за большого количества убитых и раненых. Эти и другие последние новости Курской области читайте в материале редакции «Радио 1».

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#план
#операции
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#всу
#вс рф
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Стало известно, под чьим контролем находится курская Суджа
Доверенное лицо курского губернатора: в Судже остались отдельные группы ВСУ
13 августа 2024, 20:52

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

В городе Суджа Курской области остались отдельные группы ВСУ, но «город наш». Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора региона, гвардии полковник, участник СВО Алексей Кондратьев в беседе с РИА Новости. По его словам, райцентр находится под контролем ВС РФ.
«Нужно отметить, что в городе действуют как наши подразделения, так и есть мобильные группы боевиков Украины. Но Суджа является на сегодняшний день райцентром Курской области и на здании администрации развивается российский триколор», — заявил Кондратьев.
Ранее сообщалось, что в Курской области постепенно снижается активность ВСУ, противник понес огромные потери, а 80-я ОДШБ и вовсе готовится эвакуироваться из региона для восстановления сил. Последние новости курского пограничья рассказала редакция «Радио 1».

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#новости
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Уничтожение ВСУ, эвакуация из Льгова, план Зеленского: ситуация в Курской области, последние новости
13 августа 2024, 20:00

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Курской области постепенно снижается активность ВСУ, противник понес огромные потери, а 80-я ОДШБ и вовсе готовится эвакуироваться из региона для восстановления сил.
Что происходит в Курской области 13 августа рассказывает редакция «Радио 1».

ВС РФ стабилизировали обстановку в Курской области

Спустя неделю после начала наступления ВСУ на Курскую область начали поступать хорошие новости. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские силы стабилизировали обстановку в регионе.

«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник», — заявил Алаудинов.
Напомним, по официальным данным, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов курского приграничья. Военкор Юрий Котенок сообщил, что село Малая Локня и хутор Никольский находятся под контролем ВС РФ и отметил снижение активности противника.

«Село Малая Локня и хутор Никольский Курской области — находятся под контролем ВС РФ. Ареал активности противника на территории России сужается», — написал Котенок в своем Telegram-канале.
Тем временем ВСУ несут огромные потери, пытаясь удержаться на территории России.
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ

О потерях противника в Курской области

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские войска несут колоссальные потери в Курской области. Он отметил, что изначально атака ВСУ на российский регион планировалась как блицкриг, то есть скоротечная, манёвренная операция с малым числом жертв. Однако на деле видно, что большая часть украинских военных, атаковавших Курскую область, уже мертва.

Известно, что командование 80-й штурмовой бригады ВСУ запросило у Генштаба эвакуацию из Курской области на переформирование из-за больших потерь в личном составе и технике. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что живая сила 80-й ОДШБ была уничтожена авиацией и артиллерией в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

О масштабных потерях ВСУ в российском приграничье сообщил и Алаудинов. По его словам, противник несет огромные потери, «которые он, наверное, не нес за весь период СВО».

Относительное затишье в Курской области

Журналист и блогер Юрий Подоляка вечером 13 августа сообщил, что в Курской области образовалось относительное затишье. По его словам, накануне противник вложил в свой удар все, что смог, а сегодня «зализывает раны».

«А пока наши зачищают по посадкам и хуторам тех, кто выжил во вчерашних прорывах, но не сумел или не захотел отойти. На самом деле таких много, как и тех, кто добровольно сдается», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ

Где идут основные бои в Курской области

Основной акцент боевики ВСУ делают на попытках атаковать Коренево и Мартыновку. Российские силы за минувшие сутки отбили несколько атак противника. У Коренево враг атакует малыми группами, а вот на Мартыновку боевики идут при поддержке бронетехники, которая успешно сжигается.

В Судже происходят небольшие боестолкновения. Город по-прежнему находится в серой зоне.

Тем временем корреспондент WarGonzo Руслан Хакиев поехал во Льгов, который по сообщениям ВСУ вышел из-под контроля ВС РФ. Он отметил, что обстановка в городе остаётся стабильной, а эвакуация жителей происходит только на добровольной основе и в профилактическом порядке. Таким образом, Хакиев призвал не поддаваться панике, которая в нынешних условиях становится главным оружием врага.

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

По данным российского оборонного ведомства России, бойцы группы «Север» совместно с подошедшими резервами пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский, также от подразделений ВСУ зачищено село Озерки.

На сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, в Курской области ликвидировано до 2030 военнослужащих.

Тем временем операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, а Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Александру Сырскому разрабатывать дальнейшие наступательные операции.

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Зеленский заявил, что ВСУ якобы контролирует 74 села в Курской области
13 августа 2024, 19:45

Глава киевского режима Зеленский заявил, что ВСУ якобы контролирует 74 населенных пункта в Курской области и украинские войска продолжают продвигаться.
«Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил в Курщине продолжается, обменный фонд пополняется», — сказал он.
Напомним, по данным курского врио губернатора Смирнова, под контролем ВСУ находятся в 2,5 раза меньше населенных пунктов — 28 сел. Минобороны России также сообщало, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что бойцы ВС РФ уже ликвидировали основную часть украинских сил, атаковавших Курскую область. По его информации, сегодня российская армия контролирует обстановку в регионе, а боевики ВСУ активно выбиваются с занятых территорий.

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