Полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может отпугнуть международных союзников Киева. По словам Тиле, такие действия создают впечатление непредсказуемости и заставляют союзников быть более осторожными в вопросе предоставления Украине дальнобойных систем вооружений.
Тиле отметил, что нападение на Курск ослабило ВСУ, так как украинские войска были вынуждены перебросить резервы с других фронтов. Это усугубило уже существующую нехватку хорошо оснащенного персонала в армии Украины.
Утром 6 августа подразделения украинской армии предприняли попытку захвата территории Суджанского района Курской области, однако российские военные остановили их продвижение. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции, отметив, что она закончится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент Владимир Путин назвал это нападение масштабной провокацией и отметил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. В ответ на события в Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, включая теракт и убийства, и занимается установлением личностей украинских военнослужащих, участвующих в атаках на гражданские цели.
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Утром 6 августа подразделения украинской армии предприняли попытку захвата территории Суджанского района Курской области, однако российские военные остановили их продвижение. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции, отметив, что она закончится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент Владимир Путин назвал это нападение масштабной провокацией и отметил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. В ответ на события в Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, включая теракт и убийства, и занимается установлением личностей украинских военнослужащих, участвующих в атаках на гражданские цели.
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Елена Перлова