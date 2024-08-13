Американское издание The New York Times описало четыре причины, побудившие вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковать Курскую область, начиная с 6 августа 2024 года.
Согласно журналистам газеты, одной из основных причин стала попытка отвлечь Россию от выполнения ее ключевых задач в рамках специальной военной операции — освобождения Донбасса.
Второй причиной наступления на Курск стало стремление предотвратить снижение боевого духа в украинских войсках. Киев также намерен продемонстрировать своим западным союзникам способность вести активные военные действия.
Третья причина связана с желанием Киева продемонстрировать своим международным партнерам, особенно США, возможность контрнаступления на территории России. Это стремление стало особенно острым на фоне глобальных неудач на фронте.
Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что наступление на Курск привело к обвалу основной линии обороны ВСУ в зоне специальной военной операции.
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Второй причиной наступления на Курск стало стремление предотвратить снижение боевого духа в украинских войсках. Киев также намерен продемонстрировать своим западным союзникам способность вести активные военные действия.
Третья причина связана с желанием Киева продемонстрировать своим международным партнерам, особенно США, возможность контрнаступления на территории России. Это стремление стало особенно острым на фоне глобальных неудач на фронте.
Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что наступление на Курск привело к обвалу основной линии обороны ВСУ в зоне специальной военной операции.
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Елена Перлова