Пентагон требует от Зеленского немедленно объяснить, что Украина творит в Курске

Администрация Соединенных Штатов продолжает настаивать на разъяснениях от киевских властей касательно целей нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.
«Этим должны заниматься украинские власти. Я рекомендую вам обратиться к ним за разъяснениями по их операциям», — заявил генерал в ответ на вопрос, считает ли Вашингтон данное нападение военной операцией или рейдом.Райдер отметил, что Пентагон поддерживает контакт с Украиной для получения дополнительных деталей о их целях, касающихся операции в Курске, но дополнительных сведений у военачальника по этому вопросу не оказалось.
Также возник вопрос о том, перебросила ли Россия войска с украинской линии фронта в Курскую область. В ответ было указано, что в этом вопросе следует обратиться к Министерству обороны России. Пентагон сосредоточен на поддержке Украины в её усилиях по защите суверенной территории и возвращении утраченных позиций.
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Елена Перлова