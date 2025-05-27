Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России или СССР

В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России или СССР

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

На параде в Вашингтоне, посвященном Дню Поминовения, участники пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако среди них отсутствовал флаг России или СССР. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, традиционно проводимое в последний понедельник мая с 1868 года (дата гражданской войны США), призвано чтить память американцев, погибших в войнах.

В этом году знаменосцы шли под баннером «Салют союзным странам Второй мировой войны», но не включили в список многие государства-участницы коалиции, в том числе России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, предложив отмечать День Победы 8 мая.

Позже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слова президента США ошибочными и популистскими, ведь они приуменьшают роль других стран в разгроме нацизма.

Читайте также:

«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки

Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску сообщил об уходе из политики

«Чтобы оставил всех в покое»: Успенская назвала травму Киркорова знаком свыше, что певцу пора уйти со сцены
#сша
#флаг
#салют
#дональд трамп
#день победы
#валентина матвиенко
#ссср
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску сообщил об уходе из политики
27 мая 2025, 01:00

Фото: iStock/starpik

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску объявил о завершении политической карьеры, чтобы посвятить себя семье. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети Facebook*.
Джеорджеску, победивший в первом туре выборов в ноябре 2024 года, столкнулся с аннулированием результатов из-за обвинений во вмешательстве в голосование через соцсети.

Конституционный суд Румынии отменил его победу, что спровоцировало массовые протесты и критику, румынские власти обвинялись в подавлении оппозиции.

К повторным выборам в мае 2025 года Джеорджеску не допустили.

«Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу», — передает его объяснение РИА Новости.
Экс-кандидат намерен стать «пассивным наблюдателем» социальных процессов, сосредоточившись на личной жизни.

Читайте также:

«Там брат брата предаст за деньги»: Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой с UMA2RMAN

Выяснилось состояние пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле

Родственники актера Глеба Калюжного проводили его в армию с песнями и танцами

*Деятельность Meta (Facebook) запрещена в России как экстремистская
#суд
#соцсети
#протесты
#румыния
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Что это такое?»: Путин спросил, почему в Беларуси кончился картофель
Президент Путин спросил у Орешкина, почему в Беларуси закончился картофель
26 мая 2025, 23:02

Фото: istockphoto/cash14

Президент России Владимир Путин спросил замглавы своей администрации Максима Орешкина, почему в Беларуси кончилась картошка. Все произошло на встрече с представителями российских деловых кругов. Глава государства отметил необходимость обеспечения стабильной работы отрасли выращивания картошки, сахарной свеклы и прочих овощных культур.
По словам управляющего партнера ООО «Русид» Марка Гехта, импортозаместить нишевые культуры нет возможности, но есть решения и специалисты, поэтому задача будет решена к 2030 году.

«Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже неплохо иметь», — сказал российский лидер.
Максим Орешкин в свою очередь заметил, что картофель в Беларуси закончился.

«Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — спросил Путин.
Во встрече с Владимиром Путиным участвовали ряд министров и глав предприятий.

Читайте также:

«Тут важны нюансы»: Роза Сябитова оценила пощечину Макрону

В Грузии заявили, что надругательство над флагом России было спланированной провокацией

Дмитрий Песков «пригрозил» журналистам тюрьмой перед выходом Владимира Путина
#мир
#россия
#белоруссия
#новости
#картофель
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Тут важны нюансы»: Роза Сябитова оценила пощечину Макрону
Роза Сябитова: видео с Макроном и его женой могло быть смонтировано
26 мая 2025, 19:46

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова не исключила, что видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит, могло быть изменено с помощью монтажа.
«Дело в том, что тут важны нюансы. Я как телевизионный человек могу сказать, что любое видео можно изменить при монтаже. Опять же надо понять, это полное видео или вырезанный какой-то тикток», — отметила главная сваха страны в разговоре с «Газетой.Ru».

Она добавила, что до зрителя видео могло дойти уже с монтажом, и, соответственно, обрести другой смысл.

В свою очередь председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов в беседе с RT обратил внимание на то, что в современном медиапространстве граница между публичным и личным размыта, особенно, если речь идёт о главах стран.

«Сам по себе факт того, что президент оказался в центре внимания из-за личной сцены, придаёт ситуации особый характер: речь не о политическом решении, не о реформе или международной инициативе, а о телесном жесте в рамках брачного взаимодействия», — пояснил эксперт.

По его словам, эта ситуация может оказать влияние на ухудшение репутации французского президента.

Читайте также:

Неверно поняли: Макрон прокомментировал видео с пощёчиной от супруги

Раскрыта связь между пощечиной Макрону и конфликтом на Украине

Макрон получил пощёчину от жены перед журналистами — видео
#граница
#дело
#эксперт
#президент
#видео
#страны
#человек
#снижение
#политолог
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неверно поняли: Макрон прокомментировал видео с пощёчиной от супруги
Макрон сообщил, что они с женой Брижит дурачились, а не ссорились
26 мая 2025, 16:03

президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию о том, что во время визита во Вьетнам журналисты стали свидетелями семейной сцены: Брижит даёт пощёчину главе государства. По его словам, они с женой дурачились.
«Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей», — заявил Макрон во время визита во Вьетнам.
Он добавил, что в интернете видео неправильно интерпретировали.

Ранее политолог Сергей Марков поделился своим мнением о личной жизни президента Франции и его влиянии на международные отношения, в частности, на конфликт на Украине.

Читайте также:

«Это страшный мужик»: что Макрон говорит о своей жене Брижит после громкого скандала со сменой пола*? Всплыли новые доказательства

Эрдоган схватил Макрона за пальцы и не хотел отпускать

Медведев упомянул «салфетку Макрона» в контексте разговора об украинском конфликте
#конфликт
#видео
#отношения
#политолог
#люди
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон получил пощёчину от жены перед журналистами — видео
Mash: президент Франции Макрон получил пощёчину от жены по прилёте во Вьетнам
26 мая 2025, 11:01

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию: во время визита во Вьетнам глава государства получил пощёчину от своей супруги Брижит. Всё действие засняли журналисты, видео опубликовал телеграм-канал Mash.
По данным канала, дверь в самолёте, на котором прилетел французский лидер, открыли раньше положенного времени, поэтому курьёзный случай смогли запечатлеть представители СМИ.


Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс провела расследование, касаемо жены Макрона, которое её привело к таким выводам: президента Франции соблазняла не учительница, а, скорее всего, учитель*.

Читайте также:

Медведев упомянул «салфетку Макрона» в контексте разговора об украинском конфликте

Эрдоган схватил Макрона за пальцы и не хотел отпускать

«Если ты обнимаешься с наркоманом, не удивляйся»: Канделаки прокомментировала скандальное фото Макрона и Мерца

* движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.
#фото
#сми
#франция
#вьетнам
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате