В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России или СССР

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez
На параде в Вашингтоне, посвященном Дню Поминовения, участники пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако среди них отсутствовал флаг России или СССР. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, традиционно проводимое в последний понедельник мая с 1868 года (дата гражданской войны США), призвано чтить память американцев, погибших в войнах.
В этом году знаменосцы шли под баннером «Салют союзным странам Второй мировой войны», но не включили в список многие государства-участницы коалиции, в том числе России.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, предложив отмечать День Победы 8 мая.
Позже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слова президента США ошибочными и популистскими, ведь они приуменьшают роль других стран в разгроме нацизма.
Читайте также:
«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску сообщил об уходе из политики
«Чтобы оставил всех в покое»: Успенская назвала травму Киркорова знаком свыше, что певцу пора уйти со сцены
В этом году знаменосцы шли под баннером «Салют союзным странам Второй мировой войны», но не включили в список многие государства-участницы коалиции, в том числе России.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, предложив отмечать День Победы 8 мая.
Позже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слова президента США ошибочными и популистскими, ведь они приуменьшают роль других стран в разгроме нацизма.
Читайте также:
«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску сообщил об уходе из политики
«Чтобы оставил всех в покое»: Успенская назвала травму Киркорова знаком свыше, что певцу пора уйти со сцены
Мария Моисеева