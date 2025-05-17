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Эрдоган схватил Макрона за пальцы и не хотел отпускать

Yeni Şafak: Макрон пытался психологически доминировать над Эрдоганом
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: www.kremlin.ru)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался установить «психологическое доминирование» над лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но у него ничего не получилось, сообщила газета Yeni Şafak.
На встрече Европейского политического сообщества в городе Тирана в Албании французский лидер подошел к сидящему за столом Реджепу Тайипу Эрдогану и положил свою кисть на руку турецкого президента. Между главами государств завязался разговор. Затем Эрдоган убрал свою руку, однако удерживал безымянный и средний пальцы Макрона еще какое-то время.

Президент Турции улыбался и не вставал с места. Макрон предпринимал попытки выдернуть пальцы, но Эрдоган крепко схватил их и не отпускал.

«Пользователи соцсетей прокомментировали видео фразой «Макрон ударился о скалу», — обратили внимание авторы материала.

Ранее Эрдоган заявил, что украинский конфликт невозможно завершить военным путём, поэтому Турция будет прилагать все возможные усилия для его урегулирования.

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Политолог предсказал последствия выборов в Польше для Украины
Политолог Трухачев: будущий президент Польши неизбежно станет противником Украины
17 мая 2025, 14:18

Фото: iStock/Berezko

Следующим президентом Польши станет противник Украины. Как предсказал политолог Вадим Трухачев, это произойдет вне зависимости от итогов выборов, которые пройдут в европейской стране в это воскресенье, 18 мая. Его слова приводит «РИА Новости».
По мнению Трухачева, каждый из кандидатов на пост главы государства негативно настроен к Киеву.
«Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине, поэтому, когда приехали беженцы и стали вести себя по-хамски, требуя все больше, люди были шокированы, — поясняет эксперт. — Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте»
По данным опросов, фаворитом предвыборной гонки является мэр Варшавы и лидер «Гражданской оппозиции» Рафал Тшасковский. За него готовы проголосовать почти треть (31,5%) избирателей. На втором месте среди респондентов оказался глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий (23,6%). А замыкает тройку Славомир Ментцен (12,6%) из националистической «Конфедерации».

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Эрдоган: Турция намерена прилагать усилия для продолжения переговоров по Украине
17 мая 2025, 13:20

Реджеп Тайип Эрдоган (фото: kremlin.ru)

Украинский конфликт невозможно завершить военным путём, поэтому Турция будет прилагать все возможные усилия для его урегулирования. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит телеканал TRT Haber.
Глава государства подчеркнул, что прошедшие в Стамбуле переговоры российской и украинской делегаций были запланированы именно как шаг к миру. В связи с этим, Анкара намерена поддерживать диалог сторон и прилагать усилия для урегулирования конфликта.

Напомним, что переговоры России и Украины состоялись накануне в турецком Стамбуле. О результатах встречи и достигнутых договорённостях подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#реджеп тайип эрдоган
#конфликт
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Глава Минобороны ФРГ Писториус: Европе нужно готовиться к перемирию РФ и Украины
17 мая 2025, 06:34

Фото: iStock/macky_ch

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Европы стоит готовиться к перемирию между Россией и Украиной. Об этом сообщает Tagesschau.
«Мы должны быть готовы ко дню X, когда вступит в силу прекращение огня...» — заявил Писториус.

Глава Минобороны отметил, что Европе заблаговременно стоит подготовиться к перемирию стран.

Помимо этого Писториус сказал, что переговоры России и Украины в Стамбуле в целом не были успешными. По мнению лидера ведомства, Москва якобы не хочет остановки конфликта. При этом он отметил, что в данной теме «необходимо мыслить шире».

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Reuters: сенаторы в США активизировали призывы к санкциям против РФ
17 мая 2025, 06:20

Фото: iStock/rarrarorro

Американские сенаторы активизировали призывы о введении очередных антироссийских санкций после переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.
Сенаторы объясняют свое стремление о введении санкций из-за якобы малого прогресса в переговорах по конфликту. Данный законопроект поддержан 73 из 199 законодателей в сенате США.

Согласно предложению, в отношении России предлагается ввести первичные и вторичные санкции. К тому же они должны коснуться торговых партнеров страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна введет «разрушительные» санкции против России в случае отсутствия селки по урегулированию украинского конфликта.

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Глава КНДР Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне
17 мая 2025, 06:10

Фото: iStock/Dragos Condrea

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к войне. Об этом глава страны заявил в ходе визита в авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии.
«Все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну», — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время посещения авиаполка глава страны лично руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС. Во время них задействовали авиаотряды, зенитно-ракетные подразделения, а еще части радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Северокорейские военные в ходе учений отрабатывали отслеживание и уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе. К тому же военные отработали ликвидацию БПЛА с помощью радиоэлектронных средств. Помимо этого армия испытала дальнобойную и планирующую управляемую бомбу.

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