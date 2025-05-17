Эрдоган схватил Макрона за пальцы и не хотел отпускать

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: www.kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон пытался установить «психологическое доминирование» над лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но у него ничего не получилось, сообщила газета Yeni Şafak.
На встрече Европейского политического сообщества в городе Тирана в Албании французский лидер подошел к сидящему за столом Реджепу Тайипу Эрдогану и положил свою кисть на руку турецкого президента. Между главами государств завязался разговор. Затем Эрдоган убрал свою руку, однако удерживал безымянный и средний пальцы Макрона еще какое-то время.
Президент Турции улыбался и не вставал с места. Макрон предпринимал попытки выдернуть пальцы, но Эрдоган крепко схватил их и не отпускал.
Ранее Эрдоган заявил, что украинский конфликт невозможно завершить военным путём, поэтому Турция будет прилагать все возможные усилия для его урегулирования.
Читайте также:
Политолог предсказал последствия выборов в Польше для Украины
Глава Минобороны ФРГ Писториус: Европе нужно готовиться к перемирию РФ и Украины
Reuters: сенаторы в США активизировали призывы к санкциям против РФ
Президент Турции улыбался и не вставал с места. Макрон предпринимал попытки выдернуть пальцы, но Эрдоган крепко схватил их и не отпускал.
«Пользователи соцсетей прокомментировали видео фразой «Макрон ударился о скалу», — обратили внимание авторы материала.
Ранее Эрдоган заявил, что украинский конфликт невозможно завершить военным путём, поэтому Турция будет прилагать все возможные усилия для его урегулирования.
Читайте также:
Политолог предсказал последствия выборов в Польше для Украины
Глава Минобороны ФРГ Писториус: Европе нужно готовиться к перемирию РФ и Украины
Reuters: сенаторы в США активизировали призывы к санкциям против РФ
Ольга Енгалычева