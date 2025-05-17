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Министр культуры России Ольга Любимова возглавит российскую делегацию на инаугурационной мессе нового Папы Римского Льва XIV. Это следует из списков делегаций, которые распространила служба печати Святого престола, сообщило агентство ТАСС.
Торжественная церемония в честь понтифика запланирован на 18 мая. На нее прибудет больше 150 делегаций.
Известно, что Соединенные Штаты Америки на мероприятии представят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, у которого должны состояться встречи с руководством государственного секретариата Ватикана.
Напомним, что глава Минкульта представляла Россию на прощании с умершим Папой Римским Франциском в Ватикане. Она объявила, что сделала это по поручению президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался установить «психологическое доминирование» над лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но у него ничего не получилось.
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Известно, что Соединенные Штаты Америки на мероприятии представят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, у которого должны состояться встречи с руководством государственного секретариата Ватикана.
Напомним, что глава Минкульта представляла Россию на прощании с умершим Папой Римским Франциском в Ватикане. Она объявила, что сделала это по поручению президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался установить «психологическое доминирование» над лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но у него ничего не получилось.
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Ольга Енгалычева