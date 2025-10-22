«Это охота на ведьм»: Венгрия обвинила Брюссель в мести за саммит России и США
Венгрия обвинила Брюссель в шпионаже и политической мести
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Брюссель устроил против Будапешта «охоту на ведьм», обвиняя страну в шпионаже из-за инициативы провести саммит России и США в Будапеште. Об этом он написал в своём блоге.
Накануне группа из 60 профессоров обратилась к главе Еврокомиссии с требованием об отставке венгерского еврокомиссара по вопросам здоровья и защиты животных Оливера Вархеи.
Ранее в Брюсселе начали расследование, связанное с предполагаемой деятельностью венгерских спецслужб. В Будапеште обвинения категорически отвергают.
«Вся эта фальсификация — не что иное, как месть иностранных разведок, левых депутатов Европарламента и журналистов-активистов. Их реальная цель? Наказать Венгрию за её стремление к миру», — подчеркнул Ковач.