«Силуанов отказался от Нобелевских премий»: Володин о принципиальной позиции министра финансов
В Госдуме заявили, что министр финансов Силуанов отказался от Нобелевских премий
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания заявил, что министр финансов России Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А ещё лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших», — отметил Володин.По его словам, министру этого не нужно — «ему достаточно поддержки парламента». Володин считает, что такая позиция свидетельствует о национально ориентированном подходе главы Минфина.