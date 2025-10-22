Достижения.рф

«Силуанов отказался от Нобелевских премий»: Володин о принципиальной позиции министра финансов

Антон Силуанов (Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания заявил, что министр финансов России Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.



«Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А ещё лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших», — отметил Володин.


По его словам, министру этого не нужно — «ему достаточно поддержки парламента». Володин считает, что такая позиция свидетельствует о национально ориентированном подходе главы Минфина.
Софья Метелева

