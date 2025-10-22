«Силуанов отказался от Нобелевских премий»: Володин о принципиальной позиции министра финансов

22 октября 2025, 22:22

В Госдуме заявили, что министр финансов Силуанов отказался от Нобелевских премий

Антон Силуанов (Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания заявил, что министр финансов России Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.





