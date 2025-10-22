Латвия не разрешила самолёту Путина лететь над страной на встречу с Трампом
Латвия не разрешила самолёту президента России Владимира Путина пролететь над своей территорией по пути на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапешт. Об этом сообщило латвийское внешнеполитическое ведомство в комментарии агентству LETA.
В министерстве подчеркнули, что «Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролёт через своё воздушное пространство». Тем временем бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько заявил, что польские лётчики могут «сбить» самолёт, на котором Путин может лететь в Венгрию.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о готовности Варшавы посадить самолёт с российским лидером Владимиром Путиным, если тот будет пересекать воздушное пространство страны.
Российский МИД заявил, что поляки теперь «сами готовы совершать террористические акты». Эксперты предполагают, что страны Евросоюза могут готовить провокации, чтобы сорвать переговоры с Дональдом Трампом в Будапеште.
