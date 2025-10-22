Латвия не разрешила самолёту Путина лететь над страной на встречу с Трампом

22 октября 2025, 20:54

Фото: Istock/AlexKane

Латвия не разрешила самолёту президента России Владимира Путина пролететь над своей территорией по пути на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапешт. Об этом сообщило латвийское внешнеполитическое ведомство в комментарии агентству LETA.