«Поставщик проституток и извращенцев»: Раскрыто, как Зеленский добился влияния на Западе
Милонов: Украина экспортом проституток получила влияние в США и Европе
Упоминание имени Владимира Зеленского в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна указывает на то, что Украина с помощью «поставок проституток» в Европу и США получила «дополнительные рычаги влияния» на многих политиков.
Напомним, 1 февраля Минюст США опубликовал десятки фотографий обнаженных девушек. До этого в ведомстве объявили о публикации более трех миллионов страниц из дела Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле.
«Украина давно уже поставщик номер один проституток и извращенцев во многие страны. Поэтому, в общем, это главный экспортный товар Украины, проститутки. Причем обоих полов: и мужчины, и женщины. Я думаю, даже это часть госполитики Украины», — заявил Милонов «Газете.Ru».
Он не исключил, что именно «через поставку проституток» у Зеленского появились дополнительные рычаги влияния на многих западных политиков. По мнению Милонова, скандал, связанный с Эпштейном и теми, кто имел с ним дело, может привести к насильственной смене власти в некоторых странах Европы.