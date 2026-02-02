«Поставщик проституток и извращенцев»: Раскрыто, как Зеленский добился влияния на Западе

02 февраля 2026, 17:08

Милонов: Украина экспортом проституток получила влияние в США и Европе

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Упоминание имени Владимира Зеленского в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна указывает на то, что Украина с помощью «поставок проституток» в Европу и США получила «дополнительные рычаги влияния» на многих политиков.





Напомним, 1 февраля Минюст США опубликовал десятки фотографий обнаженных девушек. До этого в ведомстве объявили о публикации более трех миллионов страниц из дела Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле.



«Украина давно уже поставщик номер один проституток и извращенцев во многие страны. Поэтому, в общем, это главный экспортный товар Украины, проститутки. Причем обоих полов: и мужчины, и женщины. Я думаю, даже это часть госполитики Украины», — заявил Милонов «Газете.Ru».