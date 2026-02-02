Участники премии «Грэмми» выступили против миграционной политики Трампа

02 февраля 2026, 05:25

Фото: iStock/Lawrey

Церемония вручения премии «Грэмми» в этом году вышла за рамки музыкального события. Ряд известных артистов публично выразил протест против жёсткой политики администрации Дональда Трампа, сообщает Телеграм-канал «Стархит».