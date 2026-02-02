Участники премии «Грэмми» выступили против миграционной политики Трампа
Церемония вручения премии «Грэмми» в этом году вышла за рамки музыкального события. Ряд известных артистов публично выразил протест против жёсткой политики администрации Дональда Трампа, сообщает Телеграм-канал «Стархит».
Акцент участники мероприятия сделали на критике работы Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Многие гости красной дорожки и выступающие артисты появились на мероприятии со значками ICE OUT.
Аксессуар стал тихим, но заметным манифестом. Значки размещали на лацканах костюмов, платьях и аксессуарах. В соцсетях участники церемонии сопровождают фото соответствующими хештегами.
7 февраля 2026 в штате Миннесота (США) обострился конфликт вокруг действий ICE. Сотрудники службы застрелили женщину, которая якобы мешала их работе. Ещё одной жертвой агрессии федеральной структуры стал 37‑летний Алекс Джеффри Претти. Он снимал на телефон столкновения протестующих с силовиками, которые по ошибке приняли смартфон за оружие и застрелили мужчину.
