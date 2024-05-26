«Это похоже на агонию»: Лавров прокомментировал слова Запада об ударах оружием США по РФ

Фото: сайт Кремля
Разговоры Запада об ударах оружием США по РФ ведутся от безысходности. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Это похоже на агонию», – сказал Лавров.Он также указал, что такие высказывания официальных западных лиц говорят о понимании, что обыкновенными и честными средствами, которые предусматривают положения международного права при боевых действиях, Украина вместе с Западом не могут добиться своих целей.
Россия, по словам Лаврова, показала Западу, что не собирается мириться с тем, что Украину пытаются использовать, как угрозу безопасности России, а также, как инструмент для уничтожения всего русского на исторических русских землях.
Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов