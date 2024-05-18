В полном разгаре: Лавров высказался о противостоянии России и Запада

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Фаза противостояния России и Запада находится в полном разгаре, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
«Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, в полном разгаре», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Лавров.
По словам главы МИД, особенно агрессивно настроены против России в европейских странах. Так, Лавров напомнил, что о неизбежном вооружённом противостоянии с РФ высказались главы Великобритании, Франции и других стран Евросоюза.
Россия намерена до конца отстаивать свои интересы как на полях спецоперации, так и в противостоянии с Западом, заключил Лавров.
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Евгения Парфентьева