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В полном разгаре: Лавров высказался о противостоянии России и Запада

18 мая 2024, 15:53
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Фаза противостояния России и Запада находится в полном разгаре, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
«Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, в полном разгаре», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Лавров.

По словам главы МИД, особенно агрессивно настроены против России в европейских странах. Так, Лавров напомнил, что о неизбежном вооружённом противостоянии с РФ высказались главы Великобритании, Франции и других стран Евросоюза.



Россия намерена до конца отстаивать свои интересы как на полях спецоперации, так и в противостоянии с Западом, заключил Лавров.

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#россия
#запад
МИД РФ призвал Францию не применять насилие на протестах в Новой Каледонии
18 мая 2024, 16:19

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Францию воздерживаться от применения насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии. Комментарий Захаровой опубликован на сайте ведомства.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Москва рассматривает кризис в Новой Каледонии как результат незавершенности процесса ее деколонизации. Также это является подтверждением «зашедшей в тупик политики Парижа» в отношении бывших французских колоний.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов, в которых сотни человек получили ранения и несколько погибли.

Напомним, акции протестов прошли против конституционного законопроекта, который направлен на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах.

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#протесты
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NYT: Трамп потребовал, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед теледебатами
18 мая 2024, 16:02

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от нынешнего главы государства Джозефа Байдена сдать тест на наркотики перед президентскими дебатами, об этом пишет издание The New York Times.
«Я просто хочу обсудить этого парня, но вы знаете — и, кстати, я хочу потребовать от него сдать тест на наркотики, я не хочу, чтобы он пришел в том же состоянии», — заявил Трамп, выступая перед республиканской партией.

Отмечается, что представители Байдена пока никак не прокомментировали требование Байдена.

В NYT же напомнили, что в употреблении наркотических веществ Байдена заподозрили после его речи о положении в стране в марте нынешнего года. 81-летний президент говорил громко и довольно быстро.

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#джозеф байден
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#сша
#президент
#наркотики
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Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства
18 мая 2024, 15:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин также тепло поздравил казахстанского лидера с прошедшим днем рождения. Уточняется, что в процессе разговора глава российского государства поделился с Токаевым впечатлениями о государственном визите в Китай.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 16-17 мая находился с государственным визитом в Китае.

Ранее сообщалось, что Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн в преддверии летнего пика потребления. В скором времени данная тема будет обсуждаться в среду, 29 мая, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

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Ушаков высказался о «химии» между Путиным и Си Цзиньпином после их неформальной встречи
#россия
#тепло
#путин
#казахстан
#президент
#лидер
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Ушаков высказался о «химии» между Путиным и Си Цзиньпином после их неформальной встречи
Ушаков заявил, что химия между Путиным и Си Цзиньпином упрочилась
18 мая 2024, 14:14

Фото: сайт Кремля

Отношения между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином по итогам их неформальной встречи упрочились. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что переговоры между лидерами прошли успешно, с хорошим настроением. После них лидеры вместе с другими представителями российских и китайских властей в узком кругу сидели за обедом, где уже наблюдалась совершенно расслабленная атмосфера. По словам Ушакова, тогда лидеры шутили и рассказывали различные истории, что в конце концов привело к укреплению «химии».

Президент России Владимир Путин находился в Китае 16 и 17 мая. В рамках своего рабочего визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству и встретился со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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#россия
#китай
#владимир путин
#си цзиньпин
#переговоры
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Госдума передала Китаю материалы о подрывной деятельности иностранных организаций
Пискарев: ГД передала КНР материалы о подрывной деятельности извне
18 мая 2024, 13:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне передала Китаю материалы о подрывной деятельности иностранных организаций в отношении России и Китая. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
Он подчеркнул, что в настоящее время появляется всё больше вызовов и угроз, а также растёт внешнее давление на Россию и Китай. В связи с этим, комиссия Госдумы планирует продолжить обмен с китайскими партнёрами передовыми практиками защиты суверенитета и законодательного противодействия вмешательству других государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 16 и 17 мая находился с рабочим визитом в Китайской Народной Республике (КНР).

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#китай
#россия
#госдума
#комиссия
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Скорость судостроения в Китае грозит огромными проблемами для США
The War Zone: скорость судостроения в Китае несет огромные проблемы для США
18 мая 2024, 12:41

Фото: iStock/Dikuch

У китайского побережья впервые увидели секретную военную разработку. Изучив известную информацию, западные военные аналитики пришли к неутешительному выводу. Об этом сообщает The War Zone.
Отмечается, что единственным доказательством о строящейся новинке служат размытые фотографии из соцсетей. На кадрах можно увидеть судно «размером с фрегат». Примечательно, что опознавательные знаки у него отсутствуют.

The Aviationist выделил сходство разработки с шведскими корветами-невидимками класса Visby. У корабля нет крупных антенн, что позволяет снизить видимость судна для различного вида датчиков.

Уточняется, что разработка может заменить основные китайские корветы «тип 056», производство которых до сих пор продолжается.

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#сша
#производство
#судно
#китай
#разработки
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На Западе не знают, кто отвечает за принятие важных государственных решений на Украине
WP: на Западе не знают, кто отвечает за государственные решения на Украине
18 мая 2024, 12:14

Фото: iStock/DmyTo

Украинские и западные чиновники всё чаще начали задаваться вопросом о том, кто отвечает за важные государственные решения на Украине – президент Владимир Зеленский или глава его офиса Андрей Ермак, который имеет большое влияние. Разобралась в этой ситуации газета The Washington Post.
Неназванный украинский чиновник заявил, что для сохранения легитимности Зеленскому необходимо доверие, которое стремительно падает из-за сильного влияния на президента действий Ермака. При этом у Зеленского отсутствует окружение, а влияние Ермака на его действия «монополистично».

Также уточняется, что Ермак отодвинул на второй план министерство иностранных дел, вмешивался в различные военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнёрами, в том числе с США. Таким образом, считают украинские и западные чиновники, действия ближайшего советника Зеленского подрывают авторитет президента и заставляют задуматься над тем, кто на самом деле несёт ответственность за принимаемые решения.

Экс-посол США в России Майкл Макфол, сопредседательствующий с Ермаком в международной рабочей группе по санкциям против РФ, заявил, что глава офиса Зеленского фактически является премьер-министром, министром иностранных дел и главой администрации на Украине.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов
#украина
#владимир зеленский
#чиновники
#офис
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В США назвали Путина самым уважаемым лидером
Экс-разведчик США Риттер назвал Путина самым уважаемым лидером
18 мая 2024, 11:39

Фото: сайт Кремля

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высоко оценил статус президента России Владимира Путина на мировой арене. Об этом он заявил в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что Путин на данный момент является самым уважаемым лидером в мире, с точки зрения глобальной аудитории.

Также Риттер добавил, что Россия является крупным игроком на мировой арене, особенно после объединения с такими державами как Китай и Индия. Кроме того, большая часть Глобального Юга поддерживает именно Россию.

Риттер подчеркнул, что страна также является одним из основных членов БРИКС. В этом году саммит пройдёт в октябре на площадке в Казани. Это событие потрясёт весь мир, заявил экс-разведчик.

В заключение он отметил, что главу российского МИД Сергея Лаврова всегда встречают с распростёртыми объятиями в ходе его зарубежных поездок. Это связано с тем, что люди в других странах хотят его слышать, понимая, что Россия – значимый игрок на мировой арене.

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#владимир путин
#россия
#сша
#политика
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Франция застала Запад врасплох своим решением по России
Politico: решение Франции пригласить РФ в Нормандию застало Запад врасплох
18 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/andriano_cz

Союзники обеспокоены решением Франции пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что в апреле Париж застал врасплох западные страны, которые не ожидали приглашения российской делегации.

В частности, обеспокоенность по поводу такого решения выразили официальные лица Великобритании, США и других союзников по Второй мировой войне.

Неназванный представитель британского правительства подчеркнул, что в последнее время действия Парижа тревожны. Помимо приглашения России на церемонию, президент страны Эммануэль Макрон принял главу Китая Си Цзиньпина и направил представителя Франции на инаугурацию президента России Владимира Путина.

Однако глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не получала приглашения от Парижа. Он подчеркнул, что приличные люди сначала отправляют письмо, а уже затем объявляют об этом.

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#франция
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#церемония
#вторая мировая война
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