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Лавров призвал Запад прекратить приносить Украину в жертву своим целям

19 мая 2024, 13:53
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что украинские власти должны признать текущую ситуацию на местности, а Запад перестать жертвовать Украиной в своих неосуществимых целях.
Такое мнение он высказал в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Лавров выразил надежду на то, что Запад примет это заявление к сердцу, осознав, что настало время отказаться от бесплодных целей в отношении Украины. Он также напомнил о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил опасения Европы относительно расширения российской военной инфраструктуры на запад.



Лавров подчеркнул, что если Западу удастся достичь своей цели, то он может расслабиться, добавив, что Россия осознает свои возможности в любом развитии ситуации вокруг Украины.

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В украинской «Лиге смеха» пошутили об уклонистах, утонувших в Тисе
19 мая 2024, 13:10

Фото: iStock/Nastco

Участники украинской телепередачи «Лига смеха» пошутили о согражданах, утонувших в реке Тиса, отрывок из выступления публикует «Страна.ua».
«Я тону в твоих глазах, как уклонисты в Тисе», — говорит один из выступающих, после чего зал заливается от смеха.

Напомним, Тиса — река в центральной Европе, через которую украинцы часто пытаются сбежать из страны и добраться до Румынии. Из неё часто вылавливают трупы украинских уклонистов.

Так, 17 мая в Госпогранслужбе сообщили, что из Тисы выловили труп 13 утопленника с начала боевых действий на Украине.

Именно это обстоятельство украинские юмористы решили обыграть, посмеявшись над смертями не желающих воевать сограждан.

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Минобороны Украины: повестки не будут отправляться через мобильное приложение
19 мая 2024, 13:04

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Электронные повестки на Украине вводиться не будут. Об этом говорится в приложении для учета призывников «Резерв+», сообщает УНИАН.
По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, способ оповещения граждан о призыве на военную службу не менялся. Черногоренко добавила, что цель приложения «Резерв » заключается в обеспечении военнообязанных граждан и резервистов доступом к данным для воинского учета, а также в возможности обновления данных.

Напомним, 18 мая текущего года вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в интервью для РИА Новости, что украинский народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского. По словам сенатора, вступивший 18 мая закон «об усилении мобилизации на Украине» лишь ускорил массовое бегство из страны.

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Атаковавшие Славянский НПЗ украинские БПЛА несли заряды со стальными шариками
19 мая 2024, 12:46

Фото: iStock/Naypong

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, были оснащены зарядами, содержащими поражающие элементы в форме стальных шариков.
Об этом сообщил Эдуард Труднев, директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО», передает ТАСС.

«В этот раз количество и размеры БПЛА были больше, а заряды содержали значительно больше поражающих элементов в виде стальных шариков», — отметил он.
По его словам, в результате атаки НПЗ временно приостановил свою деятельность. В настоящее время на предприятии проводятся следственные процедуры для выяснения размера причиненного ущерба.

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Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры
19 мая 2024, 12:35

Фото: iStock/Eshma

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
По словам Прокудина, были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. Он добавил, что складское помещение и хозяйственные постройки оказались разбиты.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили за ночь 57 украинских дронов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#херсонская область
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В Германии испугались последствий опасного решения по Украине
Focus: удар ВСУ по России оружием из США приведет к непредсказуемым последствиям
19 мая 2024, 12:07

Фото: istockphoto/photosvit

Профессор Герхард Манготт из Университета Инсбрука предупреждает о возможных последствиях ударов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по территории России с использованием западного оружия, пишет немецкое издание Focus.
Он указывает, что такие действия значительно увеличат напряженность между НАТО и Москвой, создав серую зону риска эскалации, которую невозможно предсказать или контролировать.

Издание подчеркивает, что ситуация на Украине настолько напряженная, что Соединенные Штаты больше не ограничивают Украину в использовании американского вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев подчеркнул, что США не призывают Украину атаковать Россию, однако принятие подобных решений остается на усмотрение киевского режима.

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В НАТО выступили с безумным заявлением об уничтожении российских ракет
Ланге: Уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО абсолютно легально
19 мая 2024, 11:43

Фото: iStock/PavelRodimov

Уничтожение российских ракет на Украине с территории Североатлантического альянса абсолютно легально, с таким заявлением выступил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью для Tagesschau.
«Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — прокомментировал ситуацию Ланге.

По его словам, российские ракеты можно сбивать с территории Польши, Словакии и Румынии.

Ланге считает, что в такой ситуации Вооружённые силы Украины могли бы сместить свои системы ПВО поближе к прифронтовым территориям, чтобы усилить защиту на таких участках как Харьковской область.

Напомним, ВСУ активно перемещают технику и личный состав на Харьковское направление на фоне наступления ВС РФ. В это время оборона на других участках фронта становится слабее.

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#нато
#всу
#вс рф
#ракеты
#пво
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В Киеве и еще двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
19 мая 2024, 11:34

Фото: iStock/Photoboyko

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что ракетная опасность объявлена в Киеве, Киевской области, Черкасской области и Черниговской области. Примечательно, что звуки сирен прозвучали в 11:14 мск.

Иных подробностей в настоящее время не приводится.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Кастюкевич: конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна
19 мая 2024, 11:21

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками колоссальна и еще до конца не определена. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, ранее была озвучена лишь примерная сумма ущерба, которая составила около 11,5 миллиарда рублей. Кастюкевич отметил, что есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно — это погибшие люди, животные, уничтоженная часть природы.

Примечательно, что за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак на атомной станции.

Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года после серии ракетных ударов, которые были нанесены украинскими войсками. Из зоны бедствия были эвакуированы около девяти тысяч человек, пятьдесят девять человек погибли.

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В селе Раденск украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек
Сальдо: в селе Раденск украинский дрон атаковал микроавтобус, погиб человек
19 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/AndrisBarbans

Губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими.
Уточняется, что в результате атаки украинских боевиков погиб один человек. Сальдо отметил, что находящиеся в автобусе люди приехали из Скадовского района на работу по сбору клубники.



По словам губернатора, многие получили ранения. Сальдо добавил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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