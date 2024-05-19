Лавров призвал Запад прекратить приносить Украину в жертву своим целям

Фото: Официальный сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что украинские власти должны признать текущую ситуацию на местности, а Запад перестать жертвовать Украиной в своих неосуществимых целях.
Такое мнение он высказал в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Лавров выразил надежду на то, что Запад примет это заявление к сердцу, осознав, что настало время отказаться от бесплодных целей в отношении Украины. Он также напомнил о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил опасения Европы относительно расширения российской военной инфраструктуры на запад.
Лавров подчеркнул, что если Западу удастся достичь своей цели, то он может расслабиться, добавив, что Россия осознает свои возможности в любом развитии ситуации вокруг Украины.
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Лавров выразил надежду на то, что Запад примет это заявление к сердцу, осознав, что настало время отказаться от бесплодных целей в отношении Украины. Он также напомнил о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил опасения Европы относительно расширения российской военной инфраструктуры на запад.
Лавров подчеркнул, что если Западу удастся достичь своей цели, то он может расслабиться, добавив, что Россия осознает свои возможности в любом развитии ситуации вокруг Украины.
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Артем Кузьмин