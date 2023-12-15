Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить саммит Совета ЕС в Брюсселе лично, однако за сутки до мероприятия его визит отменили.
«В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неопределенным», — пишет Politico.
В итоге украинский лидер обратился к главам европейских стран по видеосвязи. В ходе своей речи Зеленский призвал европейских лидеров к решительности, подчеркнув, что этот саммит «войдет в историю».
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Диана Аванесян