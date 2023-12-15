Кандидатами на пост президента от КПРФ могут стать Зюганов и Левченко

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Бюро московского горкома КПРФ рекомендовало федеральному съезду Компартии выдвинуть в президенты России либо лидера партии Геннадия Зюганова, либо бывшего иркутского губернатора, действующего депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом рассказал первый секретарь московского горкома КПРФ Николай Зубрилин.
«Бюро Московского городского комитета Коммунистической партии Российской Федерации рекомендовало XVIII Съезду <...> рассмотреть вопрос о выдвижении на должность президента Российской Федерации <...> председателя ЦК КПРФ, депутата Государственной Думы, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Зюганова Геннадия Андреевича и первого секретаря Иркутского областного Комитета КПРФ, депутата Государственной Думы фракции КПРФ Левченко Сергея Георгиевича», — сообщается на сайте Московского горкома КПРФ.Президент России Владимир Путин объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. О других кандидатах в лидеры страны официально неизвестно.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила даты выборов президента России. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.
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