«Это попытка заметать следы»: Захарова прокомментировала поведение соцсети X

Фото: Пресс-служба МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой «заметать следы» поведение соцсети X (бывший Twitter), блокирующей аккаунты, которые рассказывали об аудиозаписи разговора немецких офицеров, планировавших атаку на Крымский мост.
«Граждане Германии должны знать от Шольца о правах заграничного человека в России, Беларуси, Китае, но только не о своих, немецких правах», — написала Захарова в своём личном Telegram-канале.Она также задалась вопросом о том, пойдет ли инициированное Минобороны ФРГ расследование по тому же сценарию, что и при взрыве «Северных потоков».
Позднее издание Spiegel написало о том, что немецкое военное ведомство после первичной проверки аудиозаписи разговора офицеров Бундесвера об атаке на Крымский мост считает, что она может оказаться настоящей. Подтверждает эту информацию и другая именитая немецкая газета — Die Welt.
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