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Немецкая разведка начала проверку по факту перехвата переговоров Бундесвера

01 марта 2024, 22:24
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Контрразведка ФРГ инициировала проверку по факту возможности перехвата переговоров Бундесвера, об этом сообщает T-Online со ссылкой на Минобороны Германии.
«Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры», — сообщает издание, ссылаясь на слова Минобороны ФРГ.

Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного руководства Германии. На них офицеры Бундесвера обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.


В Минобороны Германии уже обращалось агентство «РИА Новости», но там им никаких комментариев по факту произошедшего не дали.

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#германия
#крымский мост
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Байден подписал временный бюджет американского правительства
01 марта 2024, 22:43

Фото: iStock/rarrarorro

Американский лидер Джозеф Байден подписал временный бюджет правительства Соединённых Штатов, чтобы продолжить его функционирование, об этом сообщили в Белом доме.
Установленные ранее лимиты финансирования действовали до 1 и 8 марта, сегодня же их продлили до 8 и 22 числа соответственно. Таким образом сотрудники правительства смогут доделать свои бюджеты на текущий год и избежать шатдауна.

Отмечается, что обе правящие партии Соединённых Штатов уже согласовали шесть законопроектов, предусматривающих финансирование в различных правительственных сферах. Их должны подписать до 8 марта.

Ещё шесть пакетов, касающихся, в том числе, зарубежных операций, должны принять до 22 марта.

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#сша
#бюджет
#финансирование
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Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций ЕС
01 марта 2024, 20:31

Фото: iStock/Mihrzn

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России, соответствующая информация опубликована на сайте Федерального совета страны.
«Федеральный департамент экономики, образования и исследований, компетентный в вопросах санкций, принял решение 29 февраля 2024 года о новых мерах в отношении России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского союза», — говорится в сообщении на правительственном сайте.

Отмечается, что меры вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Берн добавил в свои санкционные списки 106 физических и 88 юридических лиц, а также запретила экспорт товаров двойного назначения и тех товаров, которые Российская Федерация могла бы использовать для своего военного и технологического развития.

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#санкции
#евросоюз
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Новым президентом Финляндии стал Александер Стубб
01 марта 2024, 20:02

Фото: iStock/naumoid

Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии.
Ранее Стубб занимал должность министра иностранных дел, а также премьер-министра Финляндии.

Торжественная церемония вступления Стубба в должность главы Финляндии транслировалась в прямом эфире финского телевидения.

Напомним, Стубб стал 13-м президентом Финляндии. Его предшественник Саули Ниинистё занимал эту должность дважды, начиная с 2012 года.

Напомним, сухопутная граница Финляндии и России простирается на 1271,8 километров. При этом, 4 апреля 2023 года Хельсинки вступили в состав Североатлантического альянса.

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#финляндия
#президент
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Пискарев: ГД обратится к Бундестагу с вопросом о переговорах их офицеров
01 марта 2024, 19:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

Государственная дума обратится к Бундестагу с вопросом о переговорах немецких офицеров об атаке на Крымский мост, об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своём Telegram-канале.
«Зададим вопросы и депутатам Бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России», — прокомментировал ситуацию Пискарев.

Он также призвал немецкое руководство перечитать надписи, оставленные советскими солдатами в 1945 году на стенах Рейхстага.

Напомним, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного руководства Германии, в которых обсуждалась передача Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

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#госдума
#германия
#крымский мост
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Франция хочет разрешить спецназу пересекать границу Украины
01 марта 2024, 19:21

Фото: iStock/e-crow

Власти Франции обсуждают возможность захода спецназа на территорию Украины. Об этом сообщает издание Monde.
Авторы статьи предполагают, что такое положение дел позволит Парижу поставить перед Москвой стратегическую дилемму. Своим присутствием на территории Украины, отряды из французских военных могли бы свести к минимуму удары со стороны России, уверены обозреватели.

Французские власти официально не признают того, что на территории Украины присутствуют наемники, которые участвуют в военных действиях на стороне ВСУ. Кроме того, ряд французских СМИ признают действительной информацию о гибели военных из Франции на территории Украины.

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#франция
#сми
#германия
#всу
#наемники
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Орбан: На полях СВО время играет на руку России
01 марта 2024, 18:32

Фото: kremlin.ru

В украинском конфликте время играет на руку России, с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на Дипломатическом форуме в Анталье.
«Ввиду того, что здесь (на Анатолийском дипломатическом) форуме нет представителей Евросоюза, мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России», — прокомментировал ситуацию Орбан.

По словам венгерского премьера, сейчас время, очевидно, играет на руку России. Именно поэтому он призвал Украину и руководство Европейского союза незамедлительно начать мирные переговоры.

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#венгрия
#украина
#ес
#сво
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Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост
01 марта 2024, 18:22

Фото: kremlin.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале опубликовала переговоры немецких офицеров об атаке на Крымский мост.
«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — подписала публикацию журналист. Запись переговоров длится почти сорок минут.

Напомним, 1 марта интернет-пространство потрясла новость о том, что высшее военное руководство Германии обсуждает передачу Вооружённым силам Украины ракет Taurus для атаки на Крымский мост.

Позже агентство «РИА Новости» обратилось с вопросом о переговоров в министерство обороны ФРГ. Там какие-либо комментарии на этот счёт давать отказались.

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#германия
#сво
#крымский мост
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Германия собралась бомбить Крымский мост: расшифровка секретной встречи немецких офицеров
Симоньян опубликовала запись разговора немецких военных об атаке на Крымский мост
01 марта 2024, 18:02

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале полную расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ, в котором они планируют атаку на Крымский мост. О том, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не торопится отправлять ракеты Киеву и к чему призвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, читайте в материале «Радио 1».

Симоньян обнародовала разговор офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту


Маргарита Симоньян заявила, что разговор между немецкими военными состоялся 19 февраля. На записи разговора слышно, как офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Длительность разговора превысила 40 минут. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Немецкие офицеры обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту


Немецкие военные рассуждали о том, каким лучше орудием нанести удар по российским объектам. Один из участников разговора заявил, что для совершения атак можно применить ракеты Taurus, если использовать для запусков французский истребитель Dassault Rafale.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе, — заявил один из участников разговора.

Участники обсуждения готовящегося террористического акта также выразили сомнения в том, хватит ли 10 ракет для уничтожения объекта.

«А сколько ракет на это уйдет? Может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», - заявил один из военных.


Инспектор ВВС бундесвера Грефе допустил передачу ВСУ ста ракет Taurus


Немецкие офицеры допустили возможность передачи Украине спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров. Инспектор ВВС бундесвера Грефе также заявил, что ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву в количестве ста штук, однако получить ВСУ их смогут не ранее, чем через восемь месяцев.

При этом немецкие офицеры подчеркивают, что отправка такого вида вооружения не изменит ход СВО.

Шольц исключил участие Германии в конфликте на Украине


Германия не является участником конфликта на Украине, об этом прежде заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заверил, что армия страны не будет принимать участие в военных действиях на Украине. Примечательно, что разговор между немецкими офицерами состоялся в тот день, когда канцлер ФРГ сделал это заявление, обратила внимание Симоньян.


Кроме того, отметила журналистка, немецкие военные рассуждали о том, как сделать, «чтобы Шольц продолжать говорить, что его хата с краю».

Тем временем, в минобороны Германии отказались комментировать сообщения про запись разговора немецких военных.


Захарова прокомментировала аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ


Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запись разговора немецких офицеров и указала на недопустимость того, что руководство ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха.
«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели», - возмутилась дипломат.

Медведев заявил, что немцы вновь превратились в заклятых врагов России


Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.

«Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности», - написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза.
Он также добавил, что призыв времен Великой Отечественной войны об уничтожении фашистских оккупантов вновь стал актуальным.

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Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы
01 марта 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан России, уволенных в запас. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, граждане, числящиеся в запасе, будут привлекаться для прохождения сборов в Вооружённых силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ (Росгвардии), спасательных военизированных подразделениях министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах ФСБ.

Сборы россиян из запаса — это плановое ежегодное мероприятие, направленное на улучшение боевой выучки резервистов, сохранение и совершенствование навыков, приобретённых за время срочной службы. Максимальная продолжительность сборов для уволенных в запас составляет два месяца. При этом резервист не может провести на службе более двенадцати месяцев.

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