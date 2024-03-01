Немецкая разведка начала проверку по факту перехвата переговоров Бундесвера

Фото: iStock/photosvit
Контрразведка ФРГ инициировала проверку по факту возможности перехвата переговоров Бундесвера, об этом сообщает T-Online со ссылкой на Минобороны Германии.
«Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры», — сообщает издание, ссылаясь на слова Минобороны ФРГ.
Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного руководства Германии. На них офицеры Бундесвера обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.
Читайте также:
Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост
Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России
Захарова: Современное руководство ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха
Евгения Парфентьева