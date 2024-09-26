Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом развитии событий. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он подчеркнул, что, независимо от сценария, Россия в долгосрочной перспективе выйдет победителем.
«Когда вы посмотрите на НАТО и Россию на Украине и рассмотрите все возможные сценарии, то в ста процентах случаев Россия выиграет этот конфликт», — отметил Риттер.Риттер также заявил, что антироссийские санкции не достигли своих целей и обернулись тяжелыми последствиями для Европы, в то время как Россия переживает экономический рост. Он подчеркнул, что российские войска успешно адаптируются к новым условиям на поле боя, становясь сильнее.
«Реальность такова, что Украина проиграла. Нет никакого плана победы, и все, кто смотрел на него, смеются, говоря, что это шутка. Украина проиграла, а Запад вынужден адаптироваться к этой реальности», — резюмировал он.Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Острое и Григоровка в ДНР. Российские войска нанесли поражение 40 украинским бригадам и отразили 16 контратак, причинив потери ВСУ в размере до 2030 военнослужащих.
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Елена Перлова