Медведев: Решение о ядерном ударе будет принимать только президент России

Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение об использовании ядерного оружия будет принимать исключительно верховный главнокомандующий.
«Президент России обозначил подходы к новой редакции основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Каждая ситуация, которая может дать основание для применения ядерной защиты, должна рассматриваться с учетом всех факторов, а окончательное решение об использовании ядерного оружия будет принимать верховный главнокомандующий», — отметил Медведев.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркивая, что оценка ситуации будет проводиться по совокупности факторов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии, так как она является частью Союзного государства. С этими словами он выступил на заседании Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.
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