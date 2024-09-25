Политолог Брутер: для США не является актуальным ввод своих войск на Украину

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На данный момент для США не является актуальным вопрос о вводе американских солдат на украинскую территорию. Так считает специалист в области политических наук Владимир Брутер.
«Вопрос о вводе американских солдат на территорию боевых действий как раз и имеет существенный характер. Вашингтон будет решать, как поступить, только исходя из обстоятельств. На данный момент вопрос ввода войск Организации Североатлантического договора для Штатов не является актуальным», — рассказал Брутер в беседе с «Pravda.ru».
По его словам, в настоящее время ВС США и так присутствуют на территории Украины, они разбавлены офицерами из Европы. Кроме того, в рядах тех, кто наводит ракетное оружие ВСУ на российские позиции есть зарубежные инструкторы.
Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что западные страны заблуждаются, веря в то, что Россия может сдаться и отступить на Украине.
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