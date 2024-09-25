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Политолог Брутер: для США не является актуальным ввод своих войск на Украину

25 сентября 2024, 22:54
Фото: iStock/Serhej Calka

Фото: iStock/Serhej Calka

На данный момент для США не является актуальным вопрос о вводе американских солдат на украинскую территорию. Так считает специалист в области политических наук Владимир Брутер.
«Вопрос о вводе американских солдат на территорию боевых действий как раз и имеет существенный характер. Вашингтон будет решать, как поступить, только исходя из обстоятельств. На данный момент вопрос ввода войск Организации Североатлантического договора для Штатов не является актуальным», — рассказал Брутер в беседе с «Pravda.ru».

По его словам, в настоящее время ВС США и так присутствуют на территории Украины, они разбавлены офицерами из Европы. Кроме того, в рядах тех, кто наводит ракетное оружие ВСУ на российские позиции есть зарубежные инструкторы.



Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что западные страны заблуждаются, веря в то, что Россия может сдаться и отступить на Украине.

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#рф
Экс-главком ВСУ Залужный дал старт подрыву «Северных потоков», заявили в Германии
Spiegel: бывший главком ВСУ Залужный дал старт подрыву «Северных потоков»
25 сентября 2024, 21:57

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный утвердил и дал старт операции по подрыву газопроводов «Северные потоки» осенью 2022 года. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Отмечается, что подотчётная Залужному группа собрала из частных источников порядка 300 тысяч долларов и разработала план операции. Экс-главком ВСУ, в свою очередь, одобрил её и дал разрешение на реализацию.

Власти Германии и США за несколько месяцев до взрывов предупреждали голландскую службу военной разведки о том, что готовится операция, но никаких мер в связи с этим предпринято не было. Президента Украины Владимира Зеленского никто не предупредил о готовящейся главкомом и другими военными диверсии на газопроводе.

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#северный поток
#взрыв
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Захарова ответила Боррелю на его призывы к Украине «не сдаваться»
Захарова напомнила Боррелю о позиции Запада по Сербии и Косово
25 сентября 2024, 21:42

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призывы главы евродипломатии Жозепа Бореля к Украине «не сдаваться». Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что ранее Борель сделал следующее заявление: если Украина «сдастся перед нарушением целостности государств», то это станет «хорошим примером» для тех, кто захочет «повторять это снова и снова».

В ответ на это Захарова задалась вопросом, а касается ли такая логика Борреля ситуации в Сербии, от которой Запад отделил историческую территорию Косова.

В заключение она написала, что вместе с сербами ждёт от Брюсселя ответа на этот вопрос.

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#сербия
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Макрон заявил, что Франция продолжит поставлять оружие Украине
25 сентября 2024, 21:19

Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев

Франция продолжит поставлять вооружение Украины и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе. Об этом заявил президент европейского государства Эммануэль Макрон в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава государства отметил, что Франция заинтересована в скорейшем «восстановлении» Украины в её правах и выстраивании «долгосрочного мира». В связи с этим Париж продолжит поставлять оружие Киеву.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить начала конфликта, провоцируемого Макроном, президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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«Ядерный удар»: стала известна возможная реакция России на агрессию против Белоруссии
Путин заявил о праве России применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии
25 сентября 2024, 21:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии, так как она является частью Союзного государства. С этими словами он выступил на заседании Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.
«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин сообщал, что Россия может рассмотреть применение ядерного оружия в случае получения достоверных сведений о массированной атаке средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники, и при пересечении ими госграницы РФ.

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#право
#ракеты
#ядерное оружие
#удар
#рф
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Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России
Путин предложил внести изменения в условия применения ядерного оружия
25 сентября 2024, 21:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Об этом глава государства заявил в ходе заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
Отмечается, что в проекте «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» расширили перечень стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».

Путин обратил особое внимание на то, что в обновлённом документе агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.

Кроме того, в документе указано, что Россия может применить ядерное оружие после получения достоверных сведений о массированной атаке в сторону РФ и пересечении её границы ракетами, беспилотниками, авиацией и иными средствами.

Также Россия оставила за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии как участника Союзного государства.

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Кремль: заседание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию проведут в ближайшее время
#владимир путин
#россия
#совбез
#ядерное оружие
#нападение
#право
#удар
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Россия рассмотрит ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку, заявил Путин
Путин: РФ рассмотрит ядерный удар как ответ на массированную воздушную атаку
25 сентября 2024, 20:27

Фото: сайт Кремля

Россия может рассмотреть применение ядерного оружия в случае получения достоверных сведений о массированной атаке средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники, и при пересечении ими госграницы РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.
В ходе заседания глава государства предложил обсудить вопрос обновления основ госполитики в области ядерного сдерживания.

Путин заявил, что в настоящее время чётко фиксируются условия для перехода России к применению ядерного оружия. Такая возможность будет рассматриваться при условии получения достоверных данных о массированном старте ракет, беспилотников, авиации, гиперзвуковых и иных типов летательного оружия и пересечении ими государственной границы России.

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#россия
#владимир путин
#ядерное оружие
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#совбез
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«Мифотворчество и ложь»: Захарова о предложениях Запада и Зеленского по «переговорам»
Захарова назвала мифотворчеством предложения Запада и Зеленского о «переговорах»
25 сентября 2024, 20:18

Фото: сайт МИД РФ

Все якобы мирные инициативы Запада и президента Украины Владимира Зеленского о проведении переговоров являются мифотворчеством и ложью. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Дипломат подчеркнула, что все разговоры о проведении выборов на самом деле являются «подзуживанием к продолжению бойни». Она призвала не называть переговорами то, что на деле является мифом и ложью.

Также Захарова обратила внимание на то, что переговоры предполагают учитывание позиций обеих строн, которые излагаются в рамках взаимоуважительных отношений, через компромисс и использование права. Это совершенно не подходит под то, что сейчас делает Киев и его западные союзники.

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#россия
#украина
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Путин: Россия всегда стремилась не допустить распространения ядерного оружия
25 сентября 2024, 19:57

Фото: сайт Кремля

Россия всегда стремилась не допустить распространения ядерного вооружения и его компонентов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
Глава государства отметил, что Москва всегда с полной ответственностью подходит к таким вопросам, осознавая всю силу этого оружия.

Также Россия стремится укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности и не допустить распространения такого вида оружия и его компонентов.

В заседании Совбеза, помимо прочих, принимают участие министр финансов Антон Силуанов, глава внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

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#владимир путин
#россия
#ядерное оружие
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Кремль: заседание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию проведут в ближайшее время
25 сентября 2024, 19:56

Фото: телеграм-канал Кремля

Заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ проведут в ближайшее время, участники уже собрались. Об этом сообщил Кремль в своем телеграм-канале. Судя по прикрепленному фото, в нем поучаствуют министр финансов Антон Силуанов, глава внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.
«В ближайшее время в Кремле начнётся заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Участники заседания уже собрались», — говорится в сообщении.
Напомним, Совет безопасности РФ — конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте России. Он появился 5 марта 1992 года, его предшественником можно считать Совбез СССР. Он осуществляет подготовку решений президента по вопросам обеспечения безопасности, военного строительства, организации обороны, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, независимости и территориальной целостности РФ.

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#совбез
#рф
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