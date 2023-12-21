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«Это стоит того»: Запад предлагает Украине сдать часть своей территории

RS: Украине нужно признать потерю территорий для достижения мира
21 декабря 2023, 11:20
Фото: istock / Liukov

Фото: istock / Liukov

Украине нужно принять утрату территорий с целью урегулирования конфликта. Об этом пишет Responsible Statecraft.

В материале обращают внимание, что так сделала Финляндия во время советско-финской войны.

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того», – пишут в статье.

Отмечается, что конфликт будет продолжаться, то Украина может потерять еще больше территорий.

В материале сказано, что сегодня украинское правительство остается непоколебимым в своих планах вернуть все утраченные территории, включая Крым. Но военные реалии говорят о то, что у ВСУ нет шансов этого сделать. Из-за этого Киеву лучше остановить вооруженный конфликт сейчас, пока Украину не настиг крах, подытожили в публикации.

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Избирательный штаб Владимира Путина начал работу в московском Гостином Дворе
21 декабря 2023, 11:28

Фото: сайт Кремля

В московском Гостином Дворе начал свою работу избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, который будет баллотироваться на пост главы государства в качестве самовыдвиженца. Штаб будет функционировать в круглосуточном режиме.
На посту руководителя штаба, как и во время предыдущих выборов, будет действовать Андрей Ярин, начальник управления президента по внутренней политике, передают «Ведомости». В состав органа войдут и публичные люди, и чиновники, которым придётся формально взять отпуск на время предвыборной работы. В настоящий момент структура штаба практически полностью сформирована.

В этом году у штаба новый пресс-секретарь — журналистка телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Сопредседателями штаба стали главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, спикер парламента ДНР полковник Артём Жога и актёр, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Отдельным направлением работы штаба будет обучение волонтёров правилам сбора подписей в поддержку кандидата. Этим будут заниматься профессиональные юристы.

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Отец спас двухлетнюю дочь ценой собственной жизни
Denver7: в США мужчина попал под машину, спасая маленькую дочь
21 декабря 2023, 10:34

Фото: istock / Wavebreakmedia

В США мужчина собственной жизни спас маленькую дочь. Об этом сообщает издание Denver7.

Инцидент произошел 7 декабря в городе Денвер, штат Колорадо. Алонсо Гарсия вышел с маленькой дочкой Лизабет прогуляться. Девочка была в коляске. Мужчина переходил дорогу и заметил, что на них несется машина. Алонсо успел толкнуть коляску и спасти жизнь малышки, он сам оказался под колесами.

Отец получил серьезные травмы — перелом ребер, локтя и лодыжки и разрыв крестообразной связки. Его экстренно доставили в больницу, где он провел сутки.

«Он просто плакал и спрашивал, где Лиз. Он твердил: «С ней все в порядке? Она получила какие-нибудь травмы? Где она?» — рассказала сестра пострадавшего, Карла Аланис.
Несмотря на травмы, мужчина выписали 8 декабря. Аланис думала, что брат восстанавливается дома, но когда через 2 дня пришла к нему, то увидела, что Алонсо находится без сознания. Она вызвала скорую, но медикам не удалось спасти его.

Сейчас семья ждет результатов вскрытия, чтобы выяснить, можно ли было спасти его. Водителя, который сбил мужчина, привлекли к ответственности за неосторожное вождение, повлекшее за собой травмы.

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#сша
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#девочка
#машина
#смерть
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Актер Машков, Герой ДНР Жога, врач Лысенко стали сопредседателями штаба Путина
21 декабря 2023, 10:16

Фото: iStock/rarrarorro

В Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
Избирательный штаб будет работать круглосуточно, при этом часы приема по будням с 9.00 до 18.00. Кампания Путина имеет логотип, оформленный в цветах триколора: страна, фамилия и год - 2024.

Сопредседателями избирательного штаба Путина стали лава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Напомним, 18 декабря действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. 8 декабря Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Тогда Жога выразил готовность стать доверенным лицом главы РФ Владимира Путина, если такое предложение ему поступит.

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#путин
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Rzeczpospolita: Госдеп США видит в Польше будущего лидера Евросоюза
21 декабря 2023, 09:41

Фото: istockphoto/delray77

Вашингтон был бы очень доволен лидерству Польши среди европейских государств. Эта страна тратит значительно больше многих других на оборонные нужды.
Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил заместитель госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен. Он указал, что если примерно 2/3 американских союзников в Европе тратят на оборону примерно 2% от ВВП, то Польша расходует на эти цели намного больше. И эта страна является важным звеном в реализации решения об усилении восточного фланга НАТО, добавил он.

Вернувшийся на пост премьер-министра страны Дональд Туск пообещал, что с его приходом к власти Польша останется «сильным звеном» в Североатлантическом альянсе и надёжным союзником США. Кроме того, страна вернёт себе лидирующие позиции в Евросоюзе, добавил Туск.

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NYT: В суды 16 штатов поступили иски с требованием не допустить Трампа к выборам
21 декабря 2023, 09:19

Фото: istockphoto/rarrarorro

В суды как минимум 16 штатов поступили иски, содержащие требование не допустить Дональда Трампа к участию в президентских выборах. Ранее такой же иск уже удовлетворил Верховный суд штата Колорадо.
По сообщению газеты The New York Times, противники Трампа ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой баллотироваться на пост президента страны не может лицо, причастное к организации мятежей. Авторы исков утверждают, что к мятежу можно отнести события вокруг штурма Капитолия, происходившие в январе 2021 года.

Эксперты-политологи считают, что судьи сейчас оказались в весьма затруднительном положении, так как любое их решение может вызвать недовольство половины населения того или иного штата. По мнению аналитиков, это связано с высоким уровнем политизированности американского общества.

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#сша
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#суд
#президент
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Макрон: Будущее Украины под сомнением
Макрон: в США и Европе начинают сомневаться по поводу будущего Украины
21 декабря 2023, 09:00

Фото: istock / Silent_GOS

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5 признал, что Соединенные Штаты и Европа сомневаются в будущем Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — заявил французский лидер.
Политик указал, что Франция считает важным предотвратить возможную победу России в этом контексте, так как это имеет значение для спокойной жизни в Европе.

Он отметил, европейским государствам повезло с текущей администрацией в Вашингтоне. Макрон также добавил, что сейчас на Украине решается вопрос о том, может ли Европа сохранять мир и стабильность в регионе.

Французский президент подытожил, что страна «не воюет с Россией», но и не может допустить ее победы.

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#франция
#европа
#страны
#макрон
#украина
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Израиль отдал приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа
21 декабря 2023, 08:35

Фото: istockphoto/e-crow

Израильские военные отдали приказ об эвакуации населения из некоторых районов Хан-Юниса — главного города на юге сектора Газа. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
По сообщению пресс-службы УКГВ, на картах, опубликованных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), обозначены районы города, подлежащие эвакуации, которые охватывают около 20% его территории. По данным ООН, перед началом боевых действий в этих районах проживали около 110 тысяч человек. Кроме того, там находятся 32 лагеря, для временного размещения перемещённых лиц, в которых находятся около 140 тысяч человек.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галат заявил, что наземная операция ЦАХАЛ распространится на Хан-Юнис, который, по его словам, стал новым оплотом терроризма.

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#израиль
#сектор газа
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ЦИК принял документы для участия в выборах от журналистки Екатерины Дунцовой
21 декабря 2023, 08:26

Фото: istock / bizoo_n

40-летняя журналистка Екатерина Дунцова хочет принять участие в выборах президента Российской Федерации 2024. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что журналистка захотела стать независимым кандидатом, она не выдвигается от политических партий. Ранее девушка работала депутатом Ржевской городской думы. Сейчас Дунцова журналист, занимается политикой, а также воспитывает троих детей, старшему из которых 19 лет.

Дунцова имеет два высших образования: юридическое и в сфере телевизионной журналистики.

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что документы уже приняты, в установленные законом сроки комиссия будет их изучать.

Как отметила руководитель ЦИК Элла Памфилова, сейчас о своём желании стать российским президентом заявило 16 кандидатов.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

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#цик
#документы
#элла памфилова
#комиссия
#выборы
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МИД: Миф об угрозе для Дании со стороны российских рыбаков — очередной вброс
21 декабря 2023, 08:07

Фото: сайт Кремля

Утверждения о том, что Дании как будто бы угрожает соглашение между Россией и Фарерскими островами — часть информационной компании против Москвы. Она направлена на разрушение отношений между РФ и этой датской автономией.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Такие слова были вызваны появлением в некоторых западных СМИ сообщений о том, что Россия сможет осуществлять шпионскую деятельность при помощи рыболовецких судов.

Российский дипломат напомнила, что основой для многолетних отношений РФ и Фарер является Соглашение между правительством СССР с одной стороны и Дании и местным самоуправлением Фарерских островов в области рыболовства от 1977 года, которое было продлен в декабре нынешнего года. Захарова отметила, что сама по себе идея о том, что российские рыбаки представляют какую-то угрозу для Дании, отнюдь не нова. Вопрос о том, на чём она основана, представитель МИД РФ переадресовала авторам подобных утверждений.

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