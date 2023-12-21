«Это стоит того»: Запад предлагает Украине сдать часть своей территории

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Украине нужно принять утрату территорий с целью урегулирования конфликта. Об этом пишет Responsible Statecraft.
В материале обращают внимание, что так сделала Финляндия во время советско-финской войны.
«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того», – пишут в статье.
В материале сказано, что сегодня украинское правительство остается непоколебимым в своих планах вернуть все утраченные территории, включая Крым. Но военные реалии говорят о то, что у ВСУ нет шансов этого сделать. Из-за этого Киеву лучше остановить вооруженный конфликт сейчас, пока Украину не настиг крах, подытожили в публикации.
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