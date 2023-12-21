Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж, она скончалась

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В Турции полиция обвинила мужчину в убийстве невесты, совершённом преднамеренно. Об этом пишет KP.RU.
По словам самого подозреваемого, произошёл несчастный случай, и девушка поскользнулась в то время, когда он отходил к автомобилю. При этом родственники погибшей утверждают, что Демир не планировала выходить замуж за Низаметтина и хотела расстаться с ним.
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Диана Аванесян