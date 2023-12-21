В Петербурге суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в избиении участника СВО

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В Санкт-Петербурге отправили под стражу второго подозреваемого в деле об избиении участника спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Первый подозреваемый по делу был заключён под стражу вчера.
Второго подозреваемого также заключили под стражу до 17 февраля. Официальные обвинения обоим фигурантов пока не были предъявлены.
Уточняется, что СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ.
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«Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Лакашия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав для Лакашия стражу по 17.02.2024», — цитирует агентство заявление объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Уточняется, что СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ.
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Диана Аванесян