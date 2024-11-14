«Это утопия»: Нобелевский лауреат раскритиковал политику президента Аргентины

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev
Нобелевский лауреат по экономике Джеймс Робинсон считает, что политика президента Аргентины Хавьера Милея является утопической и ведет страну к катастрофе.
«Его политика нереалистична и полностью рассинхронизирована с обществом», — заявил он РИА Новости, отметив, что сам Милей называет свои идеи утопичными.Робинсон считает, что экономический кризис в Аргентине — это не структурная проблема, а результат политической нестабильности. По его мнению, Аргентина должна преодолеть внутренние разногласия, связанные с давним разделением на перонистов и антиперонистов.
Он отметил, что последнее правительство перонистов под руководством Альберто Фернандеса потеряло доверие из-за коррупции и некомпетентности.
После инаугурации 10 декабря Милей ужесточил контроль над государственными расходами и урезал доходы, что помогло сдержать инфляцию, но привело к рецессии и ослаблению промышленности.
Робинсон связывает бедность и неравенство в Латинской Америке с наследием колониализма и концентрированной экономикой, где природные ресурсы контролируются элитой.
Читайте также:
Аргентина обещала отнять у Британии Мальвинские острова
В Россию для животных начнут поставлять вакцины из Аргентины
Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС
Мария Моисеева