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Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС

Экс-глава МИД Аргентины Кафьеро: БРИКС+ это развивающийся мир 21 века
23 октября 2024, 03:39
Фото: istock/rarrarorro

Фото: istock/rarrarorro

Экс-министр иностранных дел Аргентины и оппозиционный депутат Сантьяго Кафьеро заявил, что решение правительства Хавьера Милея отказаться от участия Аргентины в БРИКС лишило страну возможности участвовать в глобальном развитии и международном финансировании.
В своем заявлении в соцсети X он подчеркнул, что БРИКС+ представляет собой «развивающийся мир с конкретными финансовыми возможностями», от которых Аргентина теперь отрезана.

«Сегодня начинается саммит БРИКС+. Это развивающийся мир XXI века, и Аргентины в нем нет... Это важная платформа для сотрудничества стран Глобального юга и возможность привлечения международного финансирования через Новый банк развития», — отметил Кафьеро.


Напомним, саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свой визит на XVI саммит БРИКС, который проходит в Казани, как историческое событие. Это первый раз, когда лидер Венесуэлы лично принимает участие в саммите стран БРИКС.

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Россия и Венесуэла обсудят применение ИИ в когнитивной войне, которую ведет НАТО
23 октября 2024, 01:37

istock/Sashkinw

Россия и Венесуэла планируют обсудить использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, ведущейся НАТО, на следующем заседании Межправительственной комиссии высокого уровня.
Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес на полях XVI саммита БРИКС в Казани.

«Это одна из тем, которую мы собираемся обсудить на межправкомиссии: проблемы, с которыми сталкиваются обе страны перед лицом новых информационных технологий и использования искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО в мире», — заявил Няньес.
По словам чиновника, на встрече, которая пройдет в ноябре в Каракасе, также будет обсуждаться создание медиасреды, которая исключит распространение фейковых новостей.

«У России есть свои социальные сети, что ставит её на несколько шагов впереди, как и у Китая и Ирана. Венесуэла идет по этому пути, создавая собственные платформы и социальные сети», — отметил Няньес.
Министр подчеркнул важность культурного и политического сотрудничества с Россией, заявив о необходимости создания общей медиа-экосистемы для противостояния западной дезинформации.

Саммит БРИКС в Казани, который продлится до 24 октября, стал крупнейшим внешнеполитическим событием в России.

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Президент Венесуэлы Мадуро назвал саммит БРИКС историческим событием
23 октября 2024, 01:22

Фото: istock/Bet_Noire

Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свой визит на XVI саммит БРИКС, который проходит в Казани, как историческое событие.
Это первый раз, когда лидер Венесуэлы лично принимает участие в саммите стран БРИКС.

«Мы приехали на этот исторический саммит. Это первый раз, когда президент Венесуэлы присутствует лично. Раньше мы участвовали на уровне министров иностранных дел, экономики, коммуникаций, культуры», — заявил Мадуро журналистам по прибытии в аэропорт Казани.
Саммит, который проходит с 22 по 24 октября, стал крупнейшим внешнеполитическим событием, проводимым в России. С начала 2024 года, в рамках председательства России, к БРИКС присоединились новые члены — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Организация нацелена на укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

В ходе председательства России запланировано более 200 различных мероприятий, направленных на развитие политических, экономических и общественных связей среди стран-участников.

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#аэропорт
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#египет
#саммит
#развитие
#лидер
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Симоньян: саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия коллективного Запада
23 октября 2024, 00:51

Фото: istock/Yau Ming Low

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что саммит БРИКС в Казани демонстрирует усталость мирового сообщества от лицемерия и диктата коллективного Запада.
Об этом она сказала, выступая на мероприятии, посвященном годовщине дипломатических отношений между Россией и Китаем. Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября и является крупнейшим внешнеполитическим событием в России. Симоньян подчеркнула, что встреча не только укрепляет дружбу между странами, но и демонстрирует готовность к новому миропорядку.

«Он показывает нашу с вами усталость от них, от их лицемерия, от их диктата. Я сейчас имею в виду коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов. Мы все устали. Спасибо вам за то, что мы устали вместе, и отдыхать будем вместе, когда правда восторжествует и однополярный мир прекратится», — заявила Симоньян.
Она также отметила, что попытки международной изоляции России провалились, добавив, что саммит станет важной вехой, после которой мир разделится на «до и после».

С начала 2024 года в БРИКС вступили Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия председательствует в организации под лозунгом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития.

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#египет
#саммит
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#мир
#оон
#иран
#запад
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Раскрыта причина провала политики Запада по изоляции России
Telegraph: саммит БРИКС в Казани показал провал политики Запада по изоляции РФ
22 октября 2024, 22:57

Фото: iStock/Bet_Noire

Начавшийся в Казани саммит БРИКС продемонстрировал, что политика Запада по изоляции России на международной арене провалилась. Об этом пишет колумнист британской газеты The Daily Telegraph Филип Джонстон. По его словам, саммит с лидерами 20 государств говорит о дипломатической победе президента РФ Владимира Путина.
Журналист считает, что успех мероприятия такого масштаба имеет «огромное значение с точки зрения баланса сил в мире», так как все участники саммита БРИКС в Казани заинтересованы в уменьшении зависимости от американского доллара.

Джонстон также добавил, что новая общая платежная система стран БРИКС, которую рассчитывают создать участники саммита, позволит России в разы эффективнее справляться с санкциями, что в итоге повлияет на исход конфликта на Украине.

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#оон
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Госдеп высказался о сотрудничестве с БРИКС
Госдеп: США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, это их выбор
22 октября 2024, 22:33

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, это их право и выбор, однако Вашингтон продолжить доносить, что «бизнеса как обычно» с Россией больше быть не может. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель, комментируя старт саммита БРИКС в Казани.
«Мы считаем, что все суверенные государства вправе сами делать выбор относительно стран и объединений, с которыми они желают сотрудничать», — пояснил он.
Патель добавил, что США рассчитывают развивать сотрудничество с некоторыми членами БРИКС, например Бразилией, Индией и ЮАР, а с Китаем намерены делать акцент на «ответственное управление конкуренцией».
«Что касается России, мы продолжим противодействовать ее агрессии и доносить до других стран, что «бизнеса как обычно» с РФ больше быть не может», — подчеркнул представитель Госдепа.
Напомним, саммит БРИКС начался сегодня и продлится до 24 октября. БРИКС — объединение государств, которое создали в 2006 году РФ, КНР, Бразилия и Индия. В этом году членами стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. ЮАР находится в БРИКС с 2011 года.

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#индия
#египет
#саммит
#бразилия
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#оон
#иран
#юар
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Генсек ООН Гутерреш обсудит войну в Газе на саммите БРИКС в Казани
22 октября 2024, 21:55

Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время саммита БРИКС в Казани хочет провести несколько двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, чтобы, в том числе, обсудить тему войны в секторе Газа. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. С кем именно у Гутерреша запланированы встречи он уточнять не стал.
«Да, конечно», — ответил Хак на вопрос журналистов, обсудит ли генсек ООН войну в Газе на саммите БРИКС.
Ранее сообщалось, что МИД Украины посчитал неправильным решение генсека ООН посетить саммит БРИКС, когда до этого он отказался ехать на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Киев добавил, что Гуттереш не помогает миру и подрывает репутацию ООН.

Напомним, саммит БРИКС начался сегодня и продлится до 24 октября. БРИКС — объединение государств, которое создали в 2006 году РФ, КНР, Бразилия и Индия. В этом году членами стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. ЮАР находится в БРИКС с 2011 года.

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#индия
#египет
#саммит
#бразилия
#оон
#иран
#путин
#киев
#юар
#рф
#палестина
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В Киеве назвали главное условие для мирных инициатив по Украине
Ермак: Киев готов к любым мирным инициативам, где прописана целостность Украины
22 октября 2024, 21:47

Андрей Ермак

Киев готов рассмотреть любые мирные инициативы, если в них прописана целостность Украины, нерушимость границ и суверенитет страны. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в колонке для шведоязычной газеты Финляндии Hufvudstadsbladet. По его словам, украинская власть не согласится ни с какими изменениями, которые угрожают самому существованию страны.
«Мы готовы обсудить все варианты корректировки нашего предложения при условии, что они будут соответствовать международному праву, а также поддерживать территориальную целостность Украины, нерушимость границ и полный суверенитет страны», — заявил он.
Ермак также призвал союзников с Запада активно участвовать в создании «рамок для установления мира», напомнив, что главное условие на переговорах — украинская «формула мира».

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#страны
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#киев
#мир
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На саммите БРИКС в Казани проходит первый неформальный обед глав делегаций
22 октября 2024, 21:20

Фото: istockphoto/chrisman

Первый неформальный обед глав делегаций стран-участниц объединения БРИКС начался на саммите в Казани. Мероприятие проходит в ратуше, где в XIX встречалось дворянство, проводились балы, а также благотворительные вечера.
Перед началом обеда российский лидер Владимир Путин лично поприветствовал делегации всех государств на правах председателя. Во время переговоров с главой ЮАР Сирилом Рамафосой Путин подчеркивал, что вечерние мероприятия будут «церемонией открытия» саммита БРИКС в столице Татарстана.

Саммит БРИКС проходит до 24 октября. Эксперты уже выразили мнение, что коллективный Запад не смог изолировать Россию, и мероприятие является лучшим тому подтверждением.

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#мир
#саммит
#брикс
#россия
#новости
#казань
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Стало известно, о чем Моди рассказал Путину
МИД Индии: Моди сообщил Путину о своих переговорах на Украине
22 октября 2024, 20:12

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил президенту России Владимиру Путину о своем визите на Украину и готовности помочь с мирными переговорами. Об этом заявил заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри, передает ТАСС. Моди также призвал к диалогу и дипломатии.
«Премьер-министр повторил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликта», — отметил Мисри.
Заместитель министра добавил, что Индия готова внести свою лепту в разрешение украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Моди забыл про переводчика, а после сказал, что из-за уровня отношений с премьером Индии, подумал, будто тот понимает его без переводчика. Моди оценил шутку, и оба лидера посмеялись.

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#министр
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#встреча
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