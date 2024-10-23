Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС

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Экс-министр иностранных дел Аргентины и оппозиционный депутат Сантьяго Кафьеро заявил, что решение правительства Хавьера Милея отказаться от участия Аргентины в БРИКС лишило страну возможности участвовать в глобальном развитии и международном финансировании.
В своем заявлении в соцсети X он подчеркнул, что БРИКС+ представляет собой «развивающийся мир с конкретными финансовыми возможностями», от которых Аргентина теперь отрезана.
Напомним, саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свой визит на XVI саммит БРИКС, который проходит в Казани, как историческое событие. Это первый раз, когда лидер Венесуэлы лично принимает участие в саммите стран БРИКС.
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«Сегодня начинается саммит БРИКС+. Это развивающийся мир XXI века, и Аргентины в нем нет... Это важная платформа для сотрудничества стран Глобального юга и возможность привлечения международного финансирования через Новый банк развития», — отметил Кафьеро.
Напомним, саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свой визит на XVI саммит БРИКС, который проходит в Казани, как историческое событие. Это первый раз, когда лидер Венесуэлы лично принимает участие в саммите стран БРИКС.
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Елена Перлова