«Это уже к психиатрам»: Захарова о словах Мерца о вмешательстве РФ в дела ФРГ
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия вмешивается в дела ФРГ через соцсети — «это уже к психиатрам». Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, Германия на протяжении трех лет поставляет киевскому режиму, который придерживается неонацистских взглядов, вооружение, включая тяжелую военную технику. Однако теперь они выражают обеспокоенность из-за активности в социальных сетях.
Захарова отметила, что обман с Минскими соглашениями привел к значительным человеческим жертвам. Тем не менее, оказывается, что Германии угрожают лишь «котики в соцсетях».
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, миллионы людей страдают из-за вмешательства Запада, включая НАТО и Германию, во внутренние дела Украины, что привело к государственному перевороту в 2014 году и разрушению украинской государственности.
