«Это уже к психиатрам»: Захарова о словах Мерца о вмешательстве РФ в дела ФРГ

30 августа 2025, 14:18

Захарова: слова Мерца о вмешательстве РФ в дела ФРГ— это к психиатрам

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия вмешивается в дела ФРГ через соцсети — «это уже к психиатрам». Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.