Канцлер ФРГ объявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией

30 августа 2025, 00:21

Мерц: Германия уже находится в состоянии конфликта с Россией

Фото: iStock/JARAMA

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ уже находится в состоянии конфликта с Россией. Политик обвинил Москву в дестабилизации Германии и проведении операций по вмешательству через социальные сети. С такими заявлениями он выступил во время интервью французскому телеканалу LCI.





По словам немецкого канцлера, разведывательные службы «ежедневно» сообщают ему о российских атаках на инфраструктуру. Более того, они докладывают, что Россия активно оказывает влияние на общественное мнение граждан ФРГ.





«Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — заявил Мерц.