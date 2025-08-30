Канцлер ФРГ объявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ уже находится в состоянии конфликта с Россией. Политик обвинил Москву в дестабилизации Германии и проведении операций по вмешательству через социальные сети. С такими заявлениями он выступил во время интервью французскому телеканалу LCI.
По словам немецкого канцлера, разведывательные службы «ежедневно» сообщают ему о российских атаках на инфраструктуру. Более того, они докладывают, что Россия активно оказывает влияние на общественное мнение граждан ФРГ.
«Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — заявил Мерц.
Он также поддержал характеристику президента России Владимира Путина как «хищника у дверей» Европы, которую ранее дал французский лидер Эмманюэль Макрон.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня тоже призналась, что видит во Владимире Путине «хищника». Она отметила, что Евросоюз должен сохранять бдительность и быть готовым к «сдерживанию угроз» с восточного направления.