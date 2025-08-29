Захарова ответила Зеленскому на принятие им закрепляющего термин «рашизм» закона

29 августа 2025, 22:50

Захарова обвинила Зеленского в безграмотности после принятия им закона о рашизме

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале утверждает, что термин «рашизм», применённый в украинском законе о «государственной политике национальной памяти», на самом деле отсылает не к России, а к учению средневекового комментатора Талмуда Раши.