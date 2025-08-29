Захарова ответила Зеленскому на принятие им закрепляющего термин «рашизм» закона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале утверждает, что термин «рашизм», применённый в украинском законе о «государственной политике национальной памяти», на самом деле отсылает не к России, а к учению средневекового комментатора Талмуда Раши.
По её словам, в восточнославянских языках «-измы» образуются от корня с суффиксом, поэтому слово «рашизм» может означать только «учение Раши». Захарова напомнила, что «Раши» — акроним от имени рабби Шломо Ицхаки, одного из крупнейших комментаторов Талмуда и Танаха, духовного лидера еврейства Северной Франции XI века.
Дипломат заявила, что, по её мнению, тем самым киевские власти «узаконили оскорбление» раввина и назвала это проявлением ненависти к России. Закон, вводящий термин «рашизм» в официальную лексику Украины, был подписан Владимиром Зеленским 29 августа.
