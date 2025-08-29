В ФРГ допустили, что украинский конфликт может продлиться «еще много месяцев»
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на пресс‑конференции, что украинский конфликт, вероятно, может продолжиться ещё несколько месяцев, и Западу следует к этому подготовиться — в тесной координации с европейскими партнёрами, США и «коалицией желающих», сообщает ТАСС.
Ранее Мерц выразил пессимистичную оценку шансов на встречу президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявив, что она вряд ли состоится. Два дня назад он также пообещал ужесточение антироссийских санкций в случае, если встреча не состоится в ближайшее время; в Госдуме эти слова назвали манипуляцией.
Перед этим депутат ГД Андрей Колесник говорил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу следовало бы заниматься внутренними проблемами страны, а не угрожать России, и выразил усталость от подобных высказываний западных политиков. Он напомнил, что, по его мнению, Зеленский утратил легитимность и подписываемые им документы не имеют юридической силы.
По словам Колесника, заявления Мерца не влияют на позицию России, а служат скорее попыткой самоутвердиться на внешнеполитической арене.
