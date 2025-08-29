В ФРГ допустили, что украинский конфликт может продлиться «еще много месяцев»

29 августа 2025, 19:10

Мерц допустил, что украинский конфликт может продлиться «еще много месяцев»

Фото: istockphoto/photosvit

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на пресс‑конференции, что украинский конфликт, вероятно, может продолжиться ещё несколько месяцев, и Западу следует к этому подготовиться — в тесной координации с европейскими партнёрами, США и «коалицией желающих», сообщает ТАСС.