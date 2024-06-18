Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Спешное вооружение Киева до победы на американских президентских выборах политика Дональда Трампа входит в планы НАТО. Об этом в социальных сетях заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Посмотрите, почему НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов! Потому что Трамп только что подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!» – написал Филиппо.
Политик прикрепил к своей записи видео, в котором Трамп назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем», пообещав, что разберется с многомиллиардными траншами Киеву, если победит в ноябре.
Филиппо согласен с Трампом и призвал закончить «этот цирк». Ранее бывший хозяин Белого дома негативно говорил об оказываемой Киеву финансовой помощи Вашингтоном. Встретившись с однопартийцами на Капитолийском холме, Трамп критиковал недавнюю поддержку Украины на 60 миллиардов долларов.
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