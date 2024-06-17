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Запрет на диалог с Россией Украине позволяет обойти итоговое заявление саммита в Бюргенштоке. Об этом в своем видеоблоге рассказал политолог из Киева Руслан Бортник.
«По итогам решения швейцарского глобального «саммита мира» это решение (о запрете на переговоры с Россией. — Прим. ред.) в какой-то мере обходится <…>. Теперь с опорой на коммюнике саммита делается анонс возможных переговоров с Россией», – сказал Бортник.
Политолог обратил внимание на изменение риторики Киева, который два года назад запретил переговоры с Москвой, а в июне текущего года поддержал в Бюргенштоке заявление, в котором есть призыв вести диалог «между всеми сторонами».
«Понимаете, в чем изменение позиции существенное», – заключил директор Украинского института политики.
Москва не единожды заявляла, что готова решить украинский конфликт дипломатическим путем, однако в Киеве к российской инициативе отнеслись как к обману.
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