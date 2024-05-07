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Это вынужденная мера: Посол в США Антонов о ядерных учениях РФ

07 мая 2024, 08:09
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Объявленные Минобороны РФ учения ядерных сил — это вынужденный ответ на агрессивную политику Запада, с таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.
«Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику «коллективного Запада», создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан», — объяснил Антонов.

Дипломат напомнил, что Соединённые Штаты продолжают поставлять киевскому режиму всё более мощное оружие, которое Украина использует для убийства русских людей и для ударов по российским регионам.



Антонов строго подчеркнул, что у Запада не получится играть в эту жестокую игру в одностороннем порядке.

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#сша
#ядерное оружие
#россия
В КНР призывают остановить разрастание конфликта на Украине
07 мая 2024, 08:00

Фото: iStock/Sky_Blue

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй призвал предотвратить разрастание украинского конфликта, пишет РИА Новости.
Как отметил дипломат, с начала действия режима специальной военной операции прошло уже больше двух лет. По его словам, эскалация на Украине затягивается, поэтому главной задачей является восстановление мира.

Он подчеркнул, что Китай придерживался объективной и беспристрастной позиции по вопросу кризиса и регулярно предлагает мирные инициативы.

Ханьхуэй добавил, что сегодня, чтобы остановить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин назвал условия, при которых государство поддержит мирную конференцию по Украине. В первую очередь он призвал все стороны возобновить диалог.

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#китай
#украина
#спецоперация
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Шольц спасовал: Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином
Пушков: Шольц не стал участвовать в «спектакле» Макрона на встрече с главой КНР
07 мая 2024, 06:55

Фото: РИА Новости / Ирина Калашникова

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал принимать участие в «ярмарке тщеславия», которую устроил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Париж председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
«Макрон, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без ЕС и его руководства, не говоря уже о США», — написал Пушков в Телеграм-канале.
Как утверждает сенатор, французский лидер «притащил на встречу» с главой КНР руководителя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую «в Пекине недолюбливают за ее настырность». При этом Макрон хотел почувствовать «поувереннее» и намекнуть на то, что за ним «стоит вся Европа».

Пушков отметил, что французский президент звал Шольца, но он отказался «участвовать в макроновской ярмарке тщеславия».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин рассержено отреагировал на критику Запада за связи с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#европа
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#макрон
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#пушков
#олаф шольц
#китай
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Всех на учет: Полковник бундесвера сделал неожиданное заявление
Полковник ФРГ призвал поставить на учет всех пригодных к службе
07 мая 2024, 05:53

Фото: istock / huettenhoelscher

Бундесверу необходимо дать возможность поставить на учет всех пригодных к военной службе. Об этом сообщил глава союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер в ходе дебатов на телеканале ARD.
Как считает Вюстнер, у обязательного воинского призыва есть много преимуществ. Чтобы его вести, нужно обоснование в области политики безопасности, что якобы «имеется на данный момент».

Военнослужащий поддержал запущенную главой Минобороны Германии Борисом Писториусом реорганизацию бундесвера и добавил, что для выполнения задач нужно обеспечить его личным составом.

Полковник отметил, что Бундесвер должен получить возможность собирать информацию обо всех гражданах, способных к военной службе.

«Я вижу, что в вопросе комплектования личных составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», — заявил Вюстнер.
Напомним, всеобщая воинская обязанность в Германии отменили с 1 июля 2011 года.

Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учёт
#фрг
#минобороны
#германия
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Илон Маск назвал рецепт катастрофы для США
Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию «рецептом катастрофы» для США
07 мая 2024, 05:10

Фото: istock / Stadtratte

Попадание в Соединенные Штаты огромного числа нелегальных мигрантов является «рецептом катастрофы» для государства. С таким мнением выступил американский предприниматель Илон Маск в ходе выступления на конференции в Институте Майкла Милкена, которая проходит в городе Лос-Анджелес.
«Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы», — заявил Маск.
Бизнесмен охарактеризовал легальную иммиграцию в США как «кафкианский, долгий, странный процесс».

Он добавил, что самостоятельно побывал на границе, чтобы понять, что там происходит. Он назвал возможность «просто перемахнуть» южную границу «безумием».

Ранее Маск предупредил о высоком риске обесценивания доллара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#безопасность
#предприниматель
#бизнесмен
#илон маск
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Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России
NYT: Си Цзиньпин рассержено отреагировал на критику Запада за связи с Россией
07 мая 2024, 04:55

Фото: сайт Кремля

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить председателя КНР Си Цзиньпина надавить на Россию в вопросе Украины ни к чему не привела. Глава КРН «рассержено» отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой. Об этом пишет The New York Times.
Авторы материала отмечают, что во время переговоров в Париже лидеры поддержали призыв к «олимпийскому перемирию», но «конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало».

Си Цзиньпин решительно выступил против критики его государства за ее тесные отношения с Россией. Он заявил, что выступает против того, чтобы кризис использовали с целью перекладывания ответственности на третьи страны, чтобы очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну.

Китайский лидер подчеркнул, что КНР не стоял у истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон.

«Сердитое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать (в конфликте — прим. Ред.) Москве», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#китай
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#страны
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#кризис
#отношения
#лидер
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«Еще жестче»: В Германии высказались о ядерных учениях в России
Корреспондент N-TV: ядерными учениями РФ предупреждает союзников Украины
07 мая 2024, 03:51

Фото: istock / Gerasimov174

Объявленные Россией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия является предостережением для западных союзников Украины. Такое мнение озвучил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.
«Потому что, вероятно, предстоит российское наступление. И хочется показать Западу, если вы отреагируете еще жестче, например, войсками (отправкой на Украину. — ред.), как предложил президент Франции, то тогда мы можем использовать тактическое ядерное оружие. Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу», — заявил журналист.
До этого европейские политики резко высказались о конфликте на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину в случае прорыва линии фронта российскими войсками и если от Киева поступит соответствующая просьба.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов украинских войск по территории России британским оружием.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин исключил радиационное поражение экологии от учения РФ с ТЯО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#журналист
#президент
#учения
#мид
#ядерное ядерное оружие
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Президент Кубы сообщил о начале визита в Россию
Президент Кубы Диас-Канель Бермудес сообщил, что начинает рабочий визит в РФ
07 мая 2024, 03:02

Фото: istock / btgbtg

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале официального визита в Российскую Федерацию. Об этом кубинский лидер написал в социальной сети X.
«Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию, чтобы обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — написал президент.
Диас-Канель отметил, что визит проходит в рамках в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений между странами и 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что ​политик намеревается посетить парад Победы в Москве 9 мая.

До этого шведский европарламентарий Сара Хыйтэдаль заявила, что в Европейской комиссии не стоит оставлять без внимания на укрепление взаимоотношений между Кубой и Россией, о котором заявил президент республики Диас-Канель, особенно на фоне украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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#россия
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Путин в пятый раз вступит в должность президента
Владимир Путин 7 мая в пятый раз пройдет церемонию инаугурации в Кремле
07 мая 2024, 01:53

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы страны. Торжественная церемония состоится 7 мая в Кремле.
Кремль намеревается в основном следовать церемонии инаугурации – это стандартная, достаточно тщательно прописанная процедура, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что будет ряд определенных нюансов.

Церемонию можно посмотреть в прямом эфире. Мероприятие начнется примерно в полдень, его будут освещать ведущие телеканалы и радиостанции России. Согласно сетке вещания, телеканалы предварительно закладывают на трансляцию 1 час эфирного времени.

Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По информации ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.

Ранее в Госдепе заявили, что США не отправят своего представителя на инаугурацию Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
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В ЕС достигли консенсуса по использованию замороженных активов России
Шольц: в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Киева
07 мая 2024, 00:46

Фото: istock / sinonimas

​ В Евросоюзе достигли консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.
«Около 90 процентов этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины — и также без обязательства закупать [оружие - ред] в Европе», — заявил политик.
После начала специально военной операции на Украине Европейский союз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили практически половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых бельгийской системы Euroclear.

Ранее стали известны детали нового пакета антироссийских санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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