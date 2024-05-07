Это вынужденная мера: Посол в США Антонов о ядерных учениях РФ

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Объявленные Минобороны РФ учения ядерных сил — это вынужденный ответ на агрессивную политику Запада, с таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.
«Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику «коллективного Запада», создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан», — объяснил Антонов.
Дипломат напомнил, что Соединённые Штаты продолжают поставлять киевскому режиму всё более мощное оружие, которое Украина использует для убийства русских людей и для ударов по российским регионам.
Антонов строго подчеркнул, что у Запада не получится играть в эту жестокую игру в одностороннем порядке.
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Евгения Парфентьева