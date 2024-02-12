«Этот тип»: Байден неоднократно пренебрежительно отзывался о Нетаньяху

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Американский лидер Джозеф Байден неоднократно пренебрежительно выражался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в частных разговорах, об этом пишет NBC News со ссылкой на источник.
«В последние недели Байден в частных разговорах отзывался о Нетаньяху, с которым он знаком не один десяток лет, с удивительной откровенностью; он презрительно отзывался о Нетаньяху как об «этом типе»; последние три раза Байден называл Нетаньяху уродом», — прокомментировали ситуацию на телеканале, ссылаясь на очевидцев этих разговоров.
Ранее стало известно, что администрация Соединённых Штатов разочаровалась в израильской премьере и больше не рассматривает его в качестве сильного и надёжного партнёра.
Читайте также:
AP: Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за действий в Газе
«Всё в порядке»: Байден возмутился заявлению о его проблемах с памятью
«Даже Зеленский такое не носит»: В США возмутились внешнему виду Байдена
Евгения Парфентьева