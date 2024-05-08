EUobserver: Государства ЕС согласуют 14-й пакет антироссийских санкций до июля

Фото: istockphoto/designer491
Государства Евросоюза готовы согласовать 14-й пакет санкций в отношении России до июля 2024 года. Новый пакет не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах ЕС.
Об этом пишет новостной портал EUobserver со ссылкой на проект документа. По предварительным данным, в новом санкционном пакете также нет запрета на импортные поставки российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия. Зато чёрный список Евросоюза пополнится ещё 52-мя российскими и зарубежными компаниями, подозревающимися в торговле запрещённой продукцией, в частности, компонентами БПЛА.
Кроме того, в 14-й пакет санкций включён запрет на получение европейскими политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ финансирования из России. Также портам Евросоюза запрещается запрещается обслуживать поставки российского СПГ за пределы Европы.
Читайте также:
«Важный шаг»: в Швеции раскрыли, что войдет в 14-й пакет санкций против России
Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций
Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков
Александр Бойцов