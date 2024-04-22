«Важный шаг»: в Швеции раскрыли, что войдет в 14-й пакет санкций против России

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Страны ЕС намерены включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.
Он назвал 14-й пакет ограничений одним из самых важных шагов.
Прежде сообщалось, что ЕС разрабатывает новый пакет ограничений, которые коснутся тех, кто каким-либо образом обходит ранее введенные рестрикции.
Меры коснулись 196 физических и 88 юридических лиц. Кроме России в санкционный список вошли: Китай, Сербия, Турция, Шри-Ланка и Индия.
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Прежде сообщалось, что ЕС разрабатывает новый пакет ограничений, которые коснутся тех, кто каким-либо образом обходит ранее введенные рестрикции.
Меры коснулись 196 физических и 88 юридических лиц. Кроме России в санкционный список вошли: Китай, Сербия, Турция, Шри-Ланка и Индия.
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Анастасия Хохлова