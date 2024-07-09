Euractiv: ЕС хочет обсудить председательство Венгрии из-за «миссии мира» Орбана

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В среду, 10 июля, в Евросоюзе по просьбе Польши пройдёт обсуждение роли председательства Венгрии в сообществе. Это связано с визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках объявленной им «миссии мира».
Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями данной ситуации. Ожидается, что в среду пройдёт встреча послов стран ЕС, на которой будет обсуждаться роль председательства Венгрии. По словам собеседника издания, в блоке наблюдается явное политическое неодобрение.
Сообщается, что в Евросоюзе недовольны тем фактом, что Орбан использовал во время визитов логотип председательства Венгрии в ЕС, несмотря на заявления о том, что он действует исключительно от лица Будапешта. Некоторые страны ЕС хотят изучить варианты того, как можно «обуздать» то, что они называют «деструктивным поведением» Венгрии.
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Александр Бойцов