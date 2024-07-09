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Euractiv: ЕС хочет обсудить председательство Венгрии из-за «миссии мира» Орбана

09 июля 2024, 13:14
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

В среду, 10 июля, в Евросоюзе по просьбе Польши пройдёт обсуждение роли председательства Венгрии в сообществе. Это связано с визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках объявленной им «миссии мира».


Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями данной ситуации. Ожидается, что в среду пройдёт встреча послов стран ЕС, на которой будет обсуждаться роль председательства Венгрии. По словам собеседника издания, в блоке наблюдается явное политическое неодобрение.

Сообщается, что в Евросоюзе недовольны тем фактом, что Орбан использовал во время визитов логотип председательства Венгрии в ЕС, несмотря на заявления о том, что он действует исключительно от лица Будапешта. Некоторые страны ЕС хотят изучить варианты того, как можно «обуздать» то, что они называют «деструктивным поведением» Венгрии.

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#ес
#венгрия
#премьер-министр
Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении ряда российских СМИ
09 июля 2024, 13:51

Фото: istockphoto/

Власти Швейцарии ввели запрет на рекламу в отношении четырёх российских средств массовой информации. В этот перечень попали РИА Новости, «Известия, «Российская газета и портал Voice of Europe.
В заявлении, опубликованном на официальном портале швейцарского правительства, указано, что министерство экономики, образования и науки альпийской республики ввело запрет на рекламу четырёх указанных СМИ в связи с «пропагандистскими и дезинформационными кампаниями России».

При этом отмечается, что, в отличие от Евросоюза, Швейцария не вводит запрета на вещание указанных СМИ, ограничения касаются только их рекламы, передаёт RT.

Ранее появилась информация, что правительство в Берне внесло в антироссийский санкционный список ещё 69 физических лиц и 86 организаций.

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#швейцария
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Некоторые страны призвали Армению вернуть на Землю спутники
09 июля 2024, 13:23

Фото: iStock/aapsky

Правительства сразу нескольких стран призвали премьер-министра Армении Никола Пашиняна вернуть на Землю армянские спутники Hayasat-1 и Armsat-1. Об этом пишет газета «Жоговурд», ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, армянские спутники были запущены непрофессионально, по неверным расчётам, и теперь мешают работе аппаратов других стран. При этом каким именно — не уточняется.

«Уход с поста замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна, курировавшего космическую сферу, связан с неудачным запуском спутников. Сам чиновник это опроверг», — пишет газета.

Однако сам Погосян заявил, что Hayasat является частным проектом. От государства он только получил лицензию на работу в космической сфере. По его словам, Armsat функционирует штатно и без проблем.

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Песков: На киевскую больницу «Охматдет» упала украинская ракета ПВО
09 июля 2024, 13:18

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что украинская противоракета упала на больницу в Киеве.
Журналисты спросили Пескова об ударе по детской больнице в Киеве. Он призвал ориентироваться на заявление Министерства обороны РФ, которое исключает удары по гражданским объектам.

«В заявлении указано, что речь идёт о падении антиракеты», — сказал Песков.

Ранее Минобороны РФ опровергло заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине. Разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ подчеркнули, что фотографии и видео из Киева подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.

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CD: Запад хочет возложить ответственность за решение конфликта на Украине на КНР
09 июля 2024, 12:49

Фото: istockphoto/ValleraTo

Запад пытается обвинить Китай в невмешательстве в разрешение конфликта между Россией и Украиной и тем самым переложить на Пекин всю ответственность за поиск путей мирного урегулирования.
Об этом пишут обозреватели китайского издания China Daily. Авторы материала указывают, что давнее пренебрежение Запада к России, ярким примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает украинский конфликт. А обвинения Пекина в невмешательстве в проблему с целью поиска путей её решения являются всего лишь отвлекающим манёвром.

В публикации подчёркивается, что США кровно заинтересованы в продолжении конфликта, так как конечной целью Вашингтона является ослабление Москвы. Украинские чиновники и политики стали пешками в игре Белого дома, а США используют их исключительно в собственных интересах, заключают авторы материала.

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#украина
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В ЕС обсудят вопрос о председательстве Венгрии из-за «мирной миссии» Орбана
Euractiv: ЕС осудил визит Орбана в Москву
09 июля 2024, 12:48

Фото: istockphoto / butenkow

Европейский союз осудил визит Виктора Орбана в Москву и его односторонние действия в рамках «мирной миссии», которая включала визиты в Киев и Пекин.
Венгерский политик проводит эту миссию в период председательства его страны в ЕС. Послы союза планируют обсудить этот вопрос.

Послы стран Европейского союза планируют обсудить результаты «мирной миссии» Венгрии, которая в настоящее время председательствует в ЕС. Встреча запланирована на 10 июля.

С 1 июля Венгрия начала свой полугодовой период председательства в ЕС. За неделю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил три поездки, которые он назвал «миротворческой миссией» по Украине. Он посетил Киев, Москву и Пекин.

«Страны ЕС хотят получить больше информации о целях и результатах этих визитов. Некоторые страны планируют обсудить, как ограничить то, что они считают «деструктивным поведением» Венгрии. Вопрос о председательстве Венгрии был поднят по запросу Польши.В столицах растёт обеспокоенность по поводу самопровозглашённой роли Орбана в так называемой миротворческой миссии. Должно быть ясно, что он представляет только свою собственную страну», — говорится в сообщении издания Euractiv.

Один из дипломатов отметил, что Венгрия продвигает в этой миссии свои интересы. По информации из нескольких источников, Венгрия намеренно создавала двусмысленность, окружая свои визиты, например, используя в своих сообщениях логотип председательства.

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Захарова: Использование трагедии для пропаганды – доказательство бесчеловечности
МИД: Использование трагедии с больницей доказывает бесчеловечность Зеленского
09 июля 2024, 12:04

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представить МИД России Мария Захарова заявила, что попытки президента Зеленского использовать трагедию с больницей в Киеве для пропаганды говорят о его бесчеловечности.
Как сообщила представитель Министерства иностранных дел, одна из ракет ЗРК NASAMS попала в здание на территории детской больницы «Охматдет». Этот факт уже подтверждён.

«Как это уже не раз случалось с украинской системой ПВО, ракеты отклонились от курса и попали в жилые дома и социальные учреждения. Это произошло и в этот раз. Уже подтверждено, в том числе многими свидетелями, что одна из ракет западного зенитно-ракетного комплекса NASAMS попала в здание детской больницы «Охматдет» в Киеве», — сообщила дипломат.

Она отметила, что рядом с клиникой находится завод «Артём», а в нескольких минутах ходьбы расположены здания Министерства обороны Украины и склады Вооружённых сил Украины.

Конечно, никто не упомянул и о том, что украинские националисты намеренно размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах, используя мирных жителей в качестве «живого щита».

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Песков не стал комментировать приговор суда по делу Петрийчук* и Беркович*
09 июля 2024, 11:46

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда по делу драматурга Светланы Петрийчук* и режиссера Евгении Беркович*.
«Никак. Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда. Не будем делать это и сейчас», — сказал Песков журналистам.

Напомним, 8 июля стало известно, что театрального режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии. Их признали виновными в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол». По его сюжету, русские девушки знакомятся с исламистами группировки ИГИЛ** и переезжают жить к ним в Сирию. Текст пьесы якобы основан на приговорах судов в отношении реальных женщин.

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* внесены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

**Признана террористической организацией и запрещена в РФ
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#рф
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СВР: США добиваются смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент
09 июля 2024, 11:22

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

США решительно настроены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Об этом свидетельствуют данные, полученные Службой внешней разведки (СВР) России.
В пресс-бюро ведомства сообщили, что американские «кураторы» в Грузии уже дали команду оппозиционным силам планировать и готовить приуроченные к выборам протесты в стране. В администрации Белого дома уже разработана мощная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта». Своеобразным «тараном» в антиправительственных действиях должно стать население Тбилиси, которое было изрядно разогрето весной во время акций протеста в связи с законом об иноагентах, указано в сообщении СВР.

В основу всех предстоящих событий Вашингтон планирует заложить антироссийскую идеологию, по традиции обвинив Москву во всех бедах Грузии. Акцент будет сделан на обвинениях партии «Грузинская мечта» в политической несамостоятельности, которая препятствует вступлению Грузии в Евросоюз.

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В Париже начали расследование против Марин Ле Пен
BFMTV: В Париже прокуратура начала расследование против Марин Ле Пен
09 июля 2024, 11:18

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Прокуратура Парижа заподозрила лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года и начала по данному факту расследование. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на собственные источники.
«Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года», — говорится в сообщении телеканала.

При этом уточняется, что расследование началось после жалобы Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). Подозрения из-за предвыборной кампании вызвала не только Марин Ле Пен, однако судебное расследование началось именно против неё.

Французское законодательство не позволяет кандидатам превышать установленный лимит расходов во время предвыборных кампаний. Если кандидат выполнил все условия, то государство возмещает ему часть трат. Однако при невыполнении данного условия CNCCFP может внести необходимые изменения в избирательные счета и сократить сумму компенсации, а также передать дело для расследования.

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